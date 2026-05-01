Gesundheitsinitiative soll ältere Bevölkerung in Pattaya schützen

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya verstärkt ihre Maßnahmen zur Unterstützung der wachsenden älteren Bevölkerung mit einer neuen Gesundheitsinitiative zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Verringerung altersbedingter Krankheitsrisiken.

Bürgermeister Poramet Ngampichet leitete die Eröffnung des Programms „Healthy Living“ für das Haushaltsjahr 2026 im Le Bali Resort & Spa in Nord-Pattaya. An der Veranstaltung nahmen Stadtbeamte, Ratsmitglieder und Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens teil. Das Programm konzentriert sich auf Vorsorgeuntersuchungen und bietet kostenlose medizinische Screenings für ältere Einwohner an.



Zahlreiche Bewohner, insbesondere Senioren, nahmen die Gesundheitsangebote wahr. Die Behörden betonten die hohe Beteiligung als Zeichen wachsender Bedeutung präventiver Gesundheitsversorgung.

Nach Angaben der Stadtverwaltung spiegelt die Initiative die Entwicklung Thailands zu einer vollständig alternden Gesellschaft wider. Der gleichberechtigte Zugang zu medizinischer Versorgung wird als zentrale Aufgabe für die langfristige öffentliche Gesundheitsstrategie betrachtet.

Die Untersuchungen konzentrierten sich auf häufige altersbedingte Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, Schlaganfallrisiko und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Frühzeitige Diagnose sei entscheidend, um Pflegebedürftigkeit zu reduzieren und die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern.

Die Stadt bezeichnete das Programm als Teil einer umfassenderen Strategie zur Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor im Gesundheitswesen. Ziel sei es, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben, Würde und bessere gesundheitliche Ergebnisse zu ermöglichen.

















































