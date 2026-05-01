Pattaya verschärft Strandregeln: freie Nutzung erlaubt, kommerzielle Vermietung und Lärm verboten

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya setzt ihre Kontrollen an den Stränden fort und geht verstärkt gegen illegale Vermietung von Strandmatten, Stühlen und Sonnenschirmen im öffentlichen Raum vor. Ziel der Maßnahmen ist es, die Ordnung wiederherzustellen und einen fairen Zugang zu öffentlichen Strandflächen sicherzustellen.

Einsatzkräfte der Stadtverwaltung und Sonderbehörden führten wiederholte Patrouillen entlang der Küste durch und kontrollierten Bereiche, in denen Anbieter ohne Genehmigung Mietmöbel auf öffentlichem Grund aufgestellt hatten. Dabei wurden Strandmatten und Stühle beschlagnahmt und zur städtischen Vollzugsstelle in Pattaya gebracht. Den Betroffenen drohen Geldstrafen und weitere rechtliche Schritte.





Die Behörden betonten, dass sich die Maßnahmen ausschließlich gegen kommerzielle Aktivitäten richten, die öffentliche Strandflächen ohne Genehmigung nutzen. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass Touristen und Einwohner weiterhin eigene Matten oder Stühle mitbringen und den Strand frei nutzen dürfen.

Verboten bleiben jedoch das Aufstellen von Zelten zum Campen, Übernachtungen am Strand, offenes Feuer sowie laute Musik, die andere Besucher stört. Nach Angaben der Behörden soll damit ein Gleichgewicht zwischen touristischer Nutzung, öffentlicher Ordnung und Umweltschutz erreicht werden.



Die Maßnahmen stoßen in der Bevölkerung auf gemischte Reaktionen. Einige begrüßen das Vorgehen und sehen darin eine Rückkehr des Strandes als öffentlichen Raum. Andere kritisieren mögliche Unterschiede in der Durchsetzung in verschiedenen Strandabschnitten.

Die Stadtverwaltung erklärte, die Maßnahmen seien Teil einer umfassenderen Strategie zur Regulierung der Nutzung öffentlichen Landes und zur Verhinderung illegaler Geschäftstätigkeiten entlang der Küste. Ziel sei es, die Strände für alle Besucher offen, zugänglich und geordnet zu halten.

















































