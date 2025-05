Thailand setzt verstärkt auf Fernreisende – Europa und Russland treiben Tourismusboom von Januar bis Mitte Mai

By

PATTAYA, Thailand – Thailand verstärkt seine Bemühungen, Fernreisende – insbesondere aus Europa und Russland – anzulocken, nachdem das Land in den ersten viereinhalb Monaten des Jahres 2025 einen deutlichen Anstieg der Tourismuseinnahmen verzeichnet hat. Laut aktuellen Regierungsdaten vom 19. Mai beliefen sich die gesamten Tourismuseinnahmen vom 1. Januar bis zum 14. Mai auf über 1 Billion Baht. Davon entfielen mehr als 600 Milliarden Baht auf internationale Besucher, was auf eine starke Erholung aus weiter entfernten Märkten hinweist.







Die Tourismusbehörde Thailands (TAT) meldete einen Zuwachs von 17 % bei Fernreisenden im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt kamen 5,02 Millionen Langstreckentouristen, die 319 Milliarden Baht einbrachten – ein Plus von 20 %. Besonders stark performten die Märkte aus Europa und Russland, weshalb die Verantwortlichen betonen, dass Thailand seine Wachstumsstrategien für diese Zielgruppen weiter intensivieren wird.

Insgesamt begrüßte Thailand in diesem Zeitraum 13,12 Millionen ausländische Besucher. Auch der Binnenmarkt blieb lebendig und generierte durch 76,95 Millionen Inlandsreisen Einnahmen von über 413 Milliarden Baht.

Die Regierung setzt zunehmend auf hochwertige Tourismussektoren, darunter Gesundheit und Wellness, Yachttourismus sowie Sport- und Unterhaltungsevents, mit dem Ziel, höhere Ausgaben pro Besucher zu erzielen und die Qualität der Tourismuserlöse zu steigern.



Begleitend dazu wird der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur vorangetrieben, um die internationale Flugverbindung und die regionale Mobilität zu verbessern. Das Ministerium für Tourismus und Sport hebt die Bedeutung eines ganzjährigen Tourismusangebots hervor und arbeitet eng mit privaten und öffentlichen Partnern zusammen, um Thailand als stabile, weltweit attraktive Destination zu positionieren.

Mit wachsendem Vertrauen in Sicherheitsstandards, Servicequalität und Gastfreundschaft ist Thailand entschlossen, den aktuellen Aufwärtstrend beizubehalten und den Tourismus als tragende Säule wirtschaftlicher Nachhaltigkeit langfristig zu sichern.