Thailand nutzt 2,44-Milliarden-Baht-ADB-Darlehen für Schnellverbindung Pattaya–Map Ta Phut–U-Tapao

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Der stellvertretende Finanzminister Julapun Amornvivat und Anouj Mehta, Länderchef der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) für Thailand, unterzeichneten ein Darlehensabkommen in Höhe von 68,74 Millionen US-Dollar (rund 2,44 Milliarden Baht). Die Mittel dienen der Finanzierung eines wichtigen Autobahn-Ausbaus im Rahmen des Infrastrukturplans des Eastern Economic Corridor (EEC).







Das Darlehen unterstützt den Ausbau der Autobahn Nr. 7, die Pattaya mit Map Ta Phut und dem internationalen Flughafen U-Tapao in der Provinz Rayong verbindet. Geplant ist eine vierspurige Hochstraße mit modernen Anschlüssen, insbesondere an die Schnellstraße Nr. 3 (Sukhumvit Road). Nach Fertigstellung verkürzt sich die Entfernung zum Flughafen U-Tapao von fünf auf nur noch 1,92 Kilometer.

Das Infrastrukturprojekt soll die Verkehrseffizienz in der Region steigern, Staus im Flughafenumfeld reduzieren und U-Tapao als Thailands dritten internationalen Verkehrsflughafen etablieren. Darüber hinaus fördert es den Ausbau klimaresilienter Verkehrsinfrastruktur.



Das ADB-Darlehen ist auf eine Laufzeit von zwölf Jahren ausgelegt, einschließlich einer tilgungsfreien Phase von vier Jahren. Der Zinssatz ist variabel und basiert auf dem SOFR (Secured Overnight Financing Rate) zuzüglich marktüblicher Aufschläge. Die vollständige Auszahlung muss bis spätestens 31. Dezember 2029 erfolgen.

Das thailändische Finanzministerium betonte den gesamtwirtschaftlichen Nutzen des Projekts: Es verringere Reisezeiten, verbessere die logistische Anbindung im Osten des Landes und schaffe eine tragfähige Grundlage für weiteres Wachstum im EEC.