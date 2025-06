Royal Thai Fleet betont Einsatzbereitschaft: Eliteeinheit NSWC rüstet sich für regionale Sicherheitslage

PATTAYA, Thailand – Admiral Natthaphon Diaowanich, Kommandeur der Royal Thai Fleet, leitete am Donnerstag eine hochrangige Lagebesprechung zur Steigerung der Einsatzbereitschaft des Naval Special Warfare Command (NSWC). Die Sitzung fand am Hauptquartier des Spezialregiments in Sattahip statt – einer Schlüsselinstitution unter dem Kommando der Königlichen Flotte Thailands.

Empfangen wurde der Flottenchef von Konteradmiral Anan Surawan, dem Befehlshaber des NSWC, der aktuelle Bewertungen zur Gefechtsbereitschaft sowie Fortschritte bei den Trainingsmaßnahmen präsentierte.







Admiral Natthaphon betonte in seiner Ansprache die Dringlichkeit maximaler Einsatzbereitschaft angesichts wachsender sicherheitspolitischer Spannungen in der Region. Die Spezialeinheiten müssten in der Lage sein, flexibel, gut ausgebildet und schnell einsetzbar auf jede Bedrohung zu reagieren – ob zu Wasser, an Land oder im Kontext hybrider Kriegsführung.

„Unsere Spezialkräfte benötigen nicht nur moderne Waffen und taktisches Können, sondern auch den Willen und die Disziplin, an vorderster Front der nationalen Sicherheit zu dienen“, so der Admiral.

Die Richtlinien kommen zu einem Zeitpunkt erhöhter Wachsamkeit entlang Thailands Grenzen und schließen an eine frühere Einsatzüberprüfung auf dem Flugzeugträger HTMS Chakri Naruebet an. Im Rahmen der militärischen Gesamtstrategie stärkt die Royal Thai Fleet gezielt ihre Fähigkeiten im Bereich Spezialoperationen – einschließlich Langstreckeneinsätze, amphibische Unterstützung und maritime Terrorismusabwehr.



Konteradmiral Anan bekräftigte die volle Unterstützung für die Anweisungen des Flottenkommandeurs. Er betonte, dass das NSWC kürzlich gemeinsame Trainings mit internationalen Partnern absolviert habe und kontinuierlichen taktischen Evaluierungen unterzogen werde, um Höchstleistung sicherzustellen.

Die Royal Thai Navy positioniert das NSWC als strategisch essenziellen Bestandteil sowohl defensiver Missionen als auch friedenserhaltender Maßnahmen. Die Eliteeinheiten sollen komplexe Operationen unter schwierigen Bedingungen meistern können – mit Präzision, Einsatzbereitschaft und unerschütterlicher Loyalität.