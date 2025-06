Thailand investiert 1,34 Billionen Baht in neue EEC-Smart City in Huai Yai – „Bangkok 2“ soll Osten transformieren

PATTAYA, Thailand – Bei einem Immobilienseminar unter dem Titel „Legal Bundles: Foreign Buying, Leasing, and Investment in Thailand“ am 30. Mai stellte Korthong Thongthaem Na Ayutthaya, stellvertretender Direktor des Smart City and Business Center der Eastern Economic Corridor Office (EECO), ein ehrgeiziges Entwicklungsprojekt vor: Der thailändische Staat plant den Bau einer hochmodernen Smart City in Huai Yai, Unterbezirk Banglamung, Provinz Chonburi – bekannt als „Bangkok 2“.

Auf einer Fläche von 14.619 Rai (ca. 2.340 Hektar) wird die neue Stadt im Rahmen des Eastern Economic Corridor (EEC) entstehen. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1,34 Billionen Baht (rund 36,5 Milliarden USD), mit einem Entwicklungszeitraum bis 2037. Ziel ist es, die wachsende Bedeutung des Flughafens U-Tapao zu unterstützen und sechs zentrale Wirtschaftssektoren zu fördern:

Regionale Unternehmens- und Finanzdienstleistungen Präzisionsmedizin und zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung Internationale Bildungs- und Forschungszentren Tourismus, Sport- und Freizeitanlagen BCG-Industrien (Bio-Circular-Green) Wohnbau- und gemischte Gewerbeprojekte







Flächennutzung:

70 % für Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen

30 % für bebaubare Flächen und gemischte Nutzungen

Phase 1 (2025–2030):

Die erste Entwicklungsphase umfasst 5.795 Rai mit einem Investitionsvolumen von 534,9 Milliarden Baht. Geplant sind:

Grundinfrastruktur und Versorgungssysteme

Zentrales Geschäftsviertel

Gesundheits- und Wellnesszentrum

Gemischt genutzte Wohn- und Geschäftsbereiche mit Büros, Einkaufszentren und Kongresszentren

Bereits unterzeichnet wurden Absichtserklärungen mit der Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) für BCG-Projekte sowie mit der Sports Authority of Thailand (SAT) für ein 1.500 Rai großes Sportzentrum. Weitere Bereiche – insbesondere Wohn- und Mischzonen – suchen noch Investoren. Alle Projekte profitieren von den besonderen EEC-Investitionsprivilegien.



Erwartete Auswirkungen:

Wohnkapazität für 350.000 Menschen

Schaffung von 200.000 Arbeitsplätzen

Wirtschaftlicher Schub für Pattaya und das Umland des Flughafens U-Tapao

Zeitplan:

2026: Ausschreibungen für Infrastrukturprojekte (PPP-Modell)

2027: Landerschließung beginnt

2028: Start privater Investitionen und langfristiger Nutzungsverträge (50+49 Jahre)

2030: Fertigstellung parallel zur Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen drei Flughäfen

Korthong betonte, dass die EEC-Smart City zu einer der zehn lebenswertesten Smart Cities weltweit aufsteigen soll – ein neues Modell für Thailand, vergleichbar mit Singapur oder Hongkong. Die neue Stadt soll zudem strukturelle Schwächen und logistische Engpässe im thailändischen Urbanisierungsprozess nachhaltig lösen.