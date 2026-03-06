Thailand erleichtert Visa-Regeln für gestrandete Touristen nach Flugausfällen

PATTAYA, Thailand – Thailands Behörden haben Sondermaßnahmen bei Visa und Aufenthaltsbestimmungen eingeführt, um ausländischen Touristen zu helfen, die aufgrund von Flugausfällen im Zusammenhang mit den Spannungen im Nahen Osten vorübergehend im Land festsitzen.

Das thailändische Ministerium für Tourismus und Sport erklärte, die Maßnahmen sollen betroffenen Reisenden Unterstützung bieten und gleichzeitig eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden sicherstellen.

Seksun Ngawsuwan, stellvertretender ständiger Staatssekretär des Ministeriums für Tourismus und Sport, sagte, dass sein Ministerium eng mit mehreren Organisationen zusammenarbeite, darunter die Tourism Authority of Thailand, die Touristenpolizei, das Einwanderungsbüro, Hotelverbände sowie die Airports of Thailand. Ziel sei es, Touristen zu unterstützen, deren Reisepläne durch Flugstörungen beeinträchtigt wurden.

Beamte wurden zudem in wichtige Touristenzentren entsandt, um Reisenden vor Ort zu helfen. Dazu gehören unter anderem Phuket, Krabi, Phang Nga, Chiang Mai und Bangkok.

Darüber hinaus haben die Behörden ein Tourism Crisis Monitoring Center eingerichtet. Dieses Zentrum soll die Lage kontinuierlich beobachten, Informationen bündeln und mögliche Maßnahmen vorbereiten, um das Vertrauen internationaler Reisender in Thailand als Reiseziel zu erhalten.







Im Rahmen der vorübergehenden Regelungen des thailändischen Einwanderungsbüros werden Geldstrafen für eine Überziehung des erlaubten Aufenthalts erlassen, sofern Touristen das Land verlassen, nachdem sie aufgrund von Flugstörungen länger als erlaubt geblieben sind.

Reisende, die vorübergehend länger in Thailand bleiben müssen, können zudem nach den bestehenden Vorschriften eine Verlängerung ihres Aufenthalts um bis zu 30 Tage pro Antrag beantragen.



Touristen, die Unterstützung benötigen, können rund um die Uhr verschiedene Hotlines kontaktieren: das Einwanderungsbüro unter der Nummer 1178, das Tourist Assistance Center unter 1672 sowie die Touristenpolizei unter 1155.

Die Maßnahmen sollen sicherstellen, dass Besucher während der aktuellen Reiseunterbrechungen Unterstützung erhalten und ihre Weiterreise ohne zusätzliche bürokratische Hürden organisieren können.



































