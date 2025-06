Thai-Tourismus: Kurzstreckenreisende treiben Erholung voran, Langstreckenmarkt gewinnt an Fahrt

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Trotz anhaltender Bedenken von lokalen Geschäftsleuten und Langzeit-Ausländern wegen steigender Kosten, strengeren Visabedingungen und des starken Bahts zeigen aktuelle Zahlen: Der Tourismus in Thailand erholt sich weiter kräftig.

Laut dem Ministerium für Tourismus und Sport besuchten zwischen dem 1. Januar und 1. Juni über 14,45 Millionen internationale Touristen Thailand, die rund 676 Milliarden Baht an Einnahmen generierten. Das ist ein deutlicher Aufschwung im Vergleich zu den Vorjahren nach der Pandemie.

Allein in der letzten Berichtswoche (26. Mai – 1. Juni) reisten 575.136 ausländische Gäste ins Königreich – ein Plus von 24,11 % gegenüber der Vorwoche, mit durchschnittlich 82.162 Besuchern täglich.







Kurzstreckenreisende führen die Erholung an

Der größte Zuwachs kommt weiterhin aus den Nachbarländern. Der Kurzstreckenmarkt legte um 29,28 % zu, angeführt von Malaysia mit einem Anstieg von 88,25 % gegenüber der Vorwoche. Auch Südkorea, China und Singapur trugen maßgeblich zum Wachstum bei.

Langstreckenmarkt gewinnt an Fahrt

Der Langstreckenmarkt verbuchte ein Plus von 9,60 %, getrieben von mehr Ankünften aus dem Nahen Osten und Australien. Dies könnte ein Zeichen für das wachsende Vertrauen der internationalen Reisenden in Thailand sein – insbesondere dank der politischen Stabilität und Infrastrukturentwicklung.



Top 5 Herkunftsmärkte (Jahresbeginn bis heute):

China – 1.967.399

Malaysia – 1.926.984

Indien – 985.197

Russland – 964.167

Südkorea – 677.448

Was treibt die Zahlen?

Offizielle führen mehrere Faktoren an:

Regionale Feiertage, besonders in islamischen Ländern

Thailands „Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025“

Erleichterte Reisebestimmungen, inklusive Wegfall der TM.6-Einreisekarte

Starke Airline-Kooperationen und häufigere Flüge

Laufende Sport- und Tourismusförderungen



Während der indische Markt leicht zurückging (minus 9,71 % zur Vorwoche), bleiben andere wichtige Segmente stabil oder wachsen. Das zeigt, dass Sorgen über einen Tourismusabschwung aktuell übertrieben sein könnten.

Die Realität ist differenziert: Obwohl Langzeitbesucher wegen Inflation und Lebenshaltungskosten zurückhaltender werden, erlebt der Massentourismus einen Aufschwung. Die Branche verändert sich, aber Thailand hat seinen Tourismushöhepunkt möglicherweise noch nicht erreicht – im Gegenteil.