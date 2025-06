Pattaya trotzt dem Regen: Stadt mobilisiert Einsatzkräfte, Gemeinschaft zeigt Zusammenhalt

PATTAYA, Thailand – Trotz anhaltender Regenschauer bleibt Pattaya in Hochstimmung, während die Stadt entschlossen Maßnahmen ergreift, um Anwohner und Touristen zu unterstützen. Lokale Behörden riefen dazu auf, Ruhe zu bewahren, nachdem es am Dienstagnachmittag in mehreren Stadtteilen zu kurzen, aber teils heftigen Regenfällen kam. Die Wassermengen führten zu kleineren Überschwemmungen, beeinträchtigten den Verkehr jedoch nur geringfügig – alle Straßen blieben passierbar, ernsthafte Störungen wurden nicht gemeldet.

Mitarbeiter der Friedenssicherungsabteilung der Stadtverwaltung Pattaya wurden in bekannte Hochrisikozonen entsandt, darunter der Bahnübergang nahe Wat Thamsamakkee. Dort wurde der Wasserstand laufend überwacht, während Polizei und Verkehrspersonal Fahrzeuge sicher durch das Gebiet lotsten. Motorräder und Autos konnten die Stellen problemlos passieren.







Ein Sprecher der Stadt erklärte: „Pattaya muss für alle sicher sein – für Bewohner, Arbeitnehmer und Besucher gleichermaßen. Es ist unsere Pflicht, dies zu gewährleisten.“

Parallel meldeten sich zahlreiche Anwohner über soziale Medien mit aktuellen Wettereindrücken aus verschiedenen Stadtteilen. In Pattaya Klang war von „sehr starkem Regen“ die Rede, in Naklua von „erneuten starken Schauern“. In Süd-Pattaya sei der Regen „heftig“ gewesen, während im Bereich der TOT-Kreuzung in Zentral-Pattaya mehrfach das Wort „überschwemmt!“ fiel. In Jomtien blieb es hingegen trocken, doch dunkle Wolken kündigten weiteres Wetter an.



Ein Nutzer in Chaiyapruek scherzte, es handle sich nur um „Nieselregen – oder 1.000 Vögel, die auf uns pinkeln!“ In Huai Yai herrschten gemischte Verhältnisse, während in Soi Buakhao die Lage zunächst bedrohlich wirkte, sich aber rasch beruhigte.

Im Umfeld von Terminal 21 war es „am Schütten“, ebenso wie in Soi Siam, Soi Pothisarn und Soi Neun. Der Takui-Markt in der Pattanakarn-Region berichtete über „intensiven Regen und Wind“, Bongkot 2 wurde von „sehr starkem Regen“ getroffen. Am Mabprachan-Reservoir setzte der Regen später ein.



Trotz einiger humorvoller oder genervter Reaktionen diente der Großteil der Beiträge dem solidarischen Informationsaustausch unter Nachbarn – ein Zeichen starken Gemeinschaftsgeists in wetterbedingten Ausnahmezeiten.

Die Stadt betonte erneut die Wichtigkeit von Wachsamkeit, insbesondere in tief gelegenen Gebieten. Notfallteams bleiben in Alarmbereitschaft, sollte sich die Wetterlage in den kommenden Tagen verschärfen.