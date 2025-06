Starker Baht, dünnere Nächte – Ausländer überdenken Bier, Bars und Gesellschaft in Pattaya

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Mit der Aufwertung des thailändischen Baht spüren ausländische Touristen und Langzeitaufenthalter zunehmend finanzielle Belastungen – und das macht sich zunehmend in der nächtlichen Wirtschaft bemerkbar.

Am 4. Juni schloss der Baht bei 32,69 zum US-Dollar, leicht stärker als der vorherige Schlusskurs von 32,83. Diese moderate Aufwertung wurde teilweise durch globale Goldpreisentwicklungen und Zuflüsse ausländischer Investoren in thailändische Anleihen getrieben, mit Nettokapitalzuflüssen von 3,06 Milliarden Baht trotz eines Abzugs von 867 Millionen Baht bei thailändischen Aktien. Analysten erwarten, dass der Baht kurzfristig zwischen 32,50 und 32,80 pro Dollar schwanken wird, da Anleger die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die Goldpreise und anstehende Wirtschaftsdaten beobachten.







Doch nicht nur die Währungshändler passen sich an. Auf den Straßen von Bangkok, Pattaya und Phuket überdenken viele ausländische Besucher – vor allem Rückkehrer mit längeren Aufenthalten – ihre Ausgaben für Bier, Bars und nächtliche Unterhaltung.

„Es sind nicht mehr die Frauen oder ihre Lächeln, die entscheiden, ob ich bleibe oder gehe, sondern der Wechselkurs“, sagte ein ausländischer Rentner, der seit über zehn Jahren seinen Winter in Thailand verbringt.



Beliebte Expat-Lokale berichten von geringerem Besucherverkehr an Wochentagen, und einige Barbesitzer meinen, die Zeiten, in denen „vier Bier pro Nacht ohne mit der Wimper zu zucken“ bestellt wurden, seien vorbei. Steigende Preise, Inflation bei lokalen Produkten und Doppelpreise in einigen Touristengebieten verstärken die psychologische Wirkung des Baht. Viele Reisende überdenken daher ihre Gewohnheiten: weniger trinken, Trinkgelder einsparen oder günstigere Unterkünfte außerhalb der Partyviertel wählen.



Obwohl Thailand im Vergleich zu westlichen Ländern noch relativ erschwinglich ist, wird der Abstand immer kleiner. Für die auf Tourismus angewiesene Wirtschaft, insbesondere kleine Nachtlokale und informelle Arbeiter, könnten die Folgen eines stärkeren Baht tiefer gehen als erwartet.

Wie ein Barkeeper in Pattaya es ausdrückte:

„Wenn der Baht stark ist, sind die Trinkgelder schwach.“