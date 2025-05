Sturzfluten nach Starkregen: Chiang Mai überflutet – Wasserfälle vorübergehend geschlossen

CHIANG MAI, Thailand – Heftige nächtliche Regenfälle haben in Chiang Mai zu plötzlichen Sturzfluten geführt. Mehrere Stadtteile der nordthailändischen Provinzhauptstadt stehen unter Wasser, und drei Wasserfälle im Doi Suthep-Pui Nationalpark mussten aus Sicherheitsgründen geschlossen werden.







Der anhaltende Regen sorgte für massive Wassermassen, die vom Doi Suthep ins Tal strömten. Die Entwässerungssysteme und der Khlong Khu Wai-Kanal konnten die Wassermengen nicht mehr aufnehmen, was in Vierteln wie Sri Ping Mueang, Fa Mai und Kat Kom zu Überschwemmungen führte. Die Wasserstände erreichten 30 bis 50 Zentimeter, was viele Straßen für kleinere Fahrzeuge unpassierbar machte. Der Alltag zahlreicher Anwohner und Geschäftsinhaber wurde gestört – auch Schüler hatten Probleme, rechtzeitig zur Schule zu gelangen.

Die Stadtverwaltung von Chiang Mai ist derzeit mit Hochdruck im Einsatz, um die überfluteten Gebiete zu entwässern und die Lage zu stabilisieren.

Wegen der lebensgefährlichen Strömungen ordnete der Leiter des Doi Suthep-Pui Nationalparks die sofortige Schließung der Wasserfälle Mae Sa, Tat Mok und Mok Fa an. Die Maßnahme dient dem Schutz der Besucher, da die Wege und Becken der Wasserfälle derzeit als zu gefährlich gelten.