Sturm „Wipha“ und starker Monsun am 20.–21. Juli erwartet – doch Pattaya bleibt gelassen

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Ob nass oder trocken, sonnig oder mit tropischen Schauern durchzogen: Pattaya macht keine Pause. Mit seinem Strandflair, dem pulsierenden Nachtleben und immer mehr Festivals und Veranstaltungen zieht die Stadt Einheimische und Touristen gleichermaßen an – bei jedem Wetter. Doch selbst das Paradies wirft manchmal einen Blick auf die Wettervorhersage.

Das thailändische Meteorologische Amt (TMD) hat die Wetterwarnung Nr. 5 herausgegeben. Von 19.–24. Juli 2025 wird aufgrund eines aktiven Südwest-Monsuns und einer Monsunrinne über Nordthailand, Laos und Nordvietnam in weiten Teilen des Landes mit starkem bis sehr starkem Regen gerechnet.







Die Warnung spricht von möglichen Sturzfluten, Hangrutschungen und gefährlich hohen Wellen in der Andamanensee sowie im oberen Golf von Thailand – mit Wellenhöhen von 2–3 Metern, bei Gewittern sogar über 3 Meter. Kleine Boote in diesen Gebieten wurden aufgefordert, im Hafen zu bleiben.

Betroffen sind unter anderem weite Teile des Nordens, Nordostens, Zentralthailands, Ostens sowie die Westküste des Südens – besonders stark auch Provinzen wie Rayong, Chonburi (wo Pattaya liegt), Trat und Nakhon Nayok.

Für Pattaya selbst wird zwar kein Extremregen vorhergesagt, doch durch die umliegenden Wetterbedingungen kann es zu kräftigen Schauern, Überflutungen in tiefer gelegenen Bereichen und gefährlichen Seegangsbedingungen rund um die Inseln kommen.

Trotz der Warnungen bleibt Pattaya attraktiv: Straßenhändler trotzen dem Nieselregen, und selbst Fähren zu den Inseln nehmen weiterhin mutige Badegäste an Bord – die Stadt passt sich an.

„Ob nass oder trocken, Pattaya ruft euch jeden Tag aufs Neue“, sagt ein lokaler Tourismusbetreiber. „Packt einfach einen Regenponcho ein, checkt den Tidenkalender und bleibt flexibel mit euren Plänen.“

Behörden raten Bewohnern und Touristen, die Warnungen des TMD aufmerksam zu verfolgen, sich auf mögliche Verzögerungen einzustellen und riskante Orte wie steile Hänge, stürmische Seeabschnitte und schlecht entwässerte Straßen zu meiden.





Und da sich der tropische Sturm „Wipha“ aktuell in Richtung oberes Südchinesisches Meer bewegt und um den 20.–21. Juli in Nordvietnam erwartet wird, könnte das Wetter auch danach noch wechselhaft bleiben.

Doch wenn Pattaya für etwas steht, dann für Widerstandskraft. Von Sonnenanbetern bis zu Garküchen-Verkäufern – die Stadt lebt weiter, selbst wenn der Himmel nicht mitspielt.

Also: Regen oder Sonne – einfach aufpassen, wo man hintritt. Pattaya wartet.