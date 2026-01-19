Strand ist kein Campingplatz und Pattaya geht gegen Übernachtungszelte im Sand vor

PATTAYA, Thailand – Beamte der Stadt Pattaya haben Besucher daran erinnert, dass das Campen auf öffentlichen Stränden nicht erlaubt ist, nachdem Touristen dabei angetroffen wurden, wie sie Zelte aufstellten und sich auf eine Übernachtung am Pattaya Beach vorbereiteten.

Die Kontrolle fand am Abend des 18. Januar statt. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Zelte, die bei kühler Meeresbrise und angenehmem Wetter direkt im Sand errichtet worden waren. Die Beamten sprachen die Touristen an, erklärten die städtischen Vorschriften zur Nutzung öffentlicher Flächen und stellten klar, dass der Pattaya Beach nicht als Campingbereich ausgewiesen ist.







Den Angaben zufolge zeigten sich die Touristen kooperativ und bauten ihre Zelte nach der Erklärung ohne Zwischenfälle wieder ab.

Der Vorfall löste in sozialen Netzwerken eine lebhafte Diskussion aus. Einige Anwohner regten an, die Stadt solle einen bestimmten Bereich – etwa Teile von Jomtien – für reguliertes Strandcamping ausweisen, um das touristische Angebot Pattayas zu erweitern.

Andere sprachen sich für eine konsequente Durchsetzung der bestehenden Regeln aus und verwiesen auf Sicherheitsaspekte, öffentliche Ordnung sowie geltende Strandkonzessionen.

Die Behörden betonten die Bedeutung klarer Kommunikation und öffentlicher Aufklärung und riefen Besucher dazu auf, lokale Vorschriften zu beachten, um Sicherheit und die gemeinsame Nutzung öffentlicher Räume zu gewährleisten.



































