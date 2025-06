Polizei in Pattaya und Bangkok fordert freundlichen und fairen Taxi-Service – statt „Fangs“

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in Pattaya und Bangkok appelliert an Taxi- und Tuk-Tuk-Fahrer, ausländische Touristen mit einem Lächeln, Fairness und Sicherheit zu gewinnen – nicht mit „Fangs“ (scharfen Reißzähnen bzw. unfreundlichem Verhalten). Nach Berichten über schlechten Service und unfaire Praktiken gehen die Behörden jetzt rigoros gegen Verstöße vor, um das Besuchererlebnis zu verbessern.







Polizeigeneral Saksira Phueak-um, Leiter der thailändischen Tourist Police, hat eine strenge Aktion gegen Taxi- und Tuk-Tuk-Fahrer in Bangkok und wichtigen Touristenzielen wie Pattaya, Chiang Mai und Phuket gestartet. Koordinierte Einsätze mehrerer Polizeistationen – darunter Chanasongkram, Phra Ratchawang und Lumpini – führten zu 76 Festnahmen oder Bußgeldern wegen Verstößen wie Fahrgastverweigerung, Nichtbenutzung des Taxameters und illegalem Parken, das den Verkehr blockiert.

Die klare Botschaft der Polizei lautet: Fahrer müssen das Taxameter benutzen, Kunden höflich behandeln und einen positiven Eindruck vermitteln, der dem Tourismus in Thailand zugutekommt. Diese Initiative zur Professionalisierung soll dafür sorgen, dass sich Besucher sicher und respektiert fühlen, was zu angenehmeren Reisen und Wiederholungsbesuchen führt.



Auch die Polizei in Pattaya erinnert Taxi-Fahrer daran, dass Respekt und Fairness gegenüber Touristen unerlässlich sind, um einen guten Ruf aufzubauen. Trotz bestehender Herausforderungen sollen diese Maßnahmen das Gesamterlebnis für Besucher verbessern und sicherere, zuverlässigere Transportmöglichkeiten in Pattaya und Bangkok fördern.