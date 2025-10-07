SRT startet Jahresend-Zugreisen auf Royal Blossom und KiHa für Tages- und Übernachtungsausflüge

PATTAYA, Thailand – Die Staatliche Eisenbahn Thailands (SRT) hat ein Programm für Zugreisen zum Jahresende (Oktober–Dezember 2025) vorgestellt. Das Angebot umfasst sowohl Tagesausflüge als auch Übernachtungsreisen, die stilvoll in den aufbereiteten Zügen Royal Blossom und KiHa, ehemals aus Japan, durchgeführt werden.

Das Programm beinhaltet zwei Tagesausflüge auf der Royal Blossom:

Die Strecke Bangkok–Phetchaburi, jeweils samstags und sonntags im Oktober;

Die Strecke Bangkok–Lopburi, jeweils samstags und sonntags im November und Dezember.







Für Übernachtungsreisen kommen die KiHa-Züge auf vier Routen zum Einsatz:

Bangkok–Ratchaburi, vom 1. bis 2. November;

Bangkok–Hua Hin in Prachuap Khiri Khan, am 15. und 16. November;

Bangkok–Kanchanaburi, am 29. und 30. November sowie am 6. und 7. Dezember;

Bangkok–Prachuap Khiri Khan, am 13. und 14. Dezember.

Weitere Informationen sind auf der Website www.dticket.railway.co.th und über die SRT-Hotline 1690 verfügbar. Reservierungen können an Bahnhöfen landesweit, auf der SRT-Website oder über die SRT D-Ticket-App vorgenommen werden. (PRD)



































