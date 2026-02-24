Sommerstürme erfassen Nordthailand – Pattaya zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen

PATTAYA, Thailand – Das Thai Meteorological Department hat vor Sommerstürmen gewarnt, die bis zum 25. Februar große Teile Nordthailands betreffen werden. Bewohner und Besucher in Pattaya sowie in der Ostregion wurden aufgefordert, angesichts zunehmend instabiler Wetterbedingungen wachsam zu bleiben.

Die Warnung folgt auf heftige Sommerstürme in mehreren Bezirken der Provinz Nakhon Ratchasima, wo Gewitter und starke Winde Verkaufsstände beschädigten und in zahlreichen Gemeinden zu Störungen führten. In einigen Gebieten zwangen Starkregen, böige Winde und örtlicher Hagel Händler dazu, ihre Stände hastig zu sichern, da Zelte beinahe weggeweht wurden.







Nach Angaben des Meteorologischen Dienstes nahm das Sturmsystem zunächst im Nordosten seinen Anfang und wird sich voraussichtlich über den Norden, die Zentralebene und Teile des Ostens ausweiten. Erwartet werden Gewitter, starke Windböen, heftige Regenschauer sowie vereinzelt Hagel.

Obwohl Pattaya bislang nicht direkt betroffen ist, raten die Behörden Einwohnern, Touristen und Strandbetreibern, die Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen. Besonders am späten Nachmittag und Abend können plötzlich auftretende Böen, raue See und Blitzschlag auftreten.



Offizielle Stellen empfehlen, während Gewittern offene Flächen zu meiden, Außenkonstruktionen zu sichern und bei Reisen oder maritimen Aktivitäten besondere Vorsicht walten zu lassen. Weitere Aktualisierungen sollen erfolgen, falls sich die Wetterlage verschärft.



































