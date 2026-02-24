Pattayas Himmel erstrahlt beim großen Drachenfestival vom 25. Februar bis 1. März

PATTAYA, Thailand – Die Skyline von Pattaya verwandelt sich in ein farbenfrohes Spektakel, wenn riesige Drachen aus aller Welt beim Pattaya International Kite on the Beach 2026 über der Küste aufsteigen. Das Festival zählt zu den visuell eindrucksvollsten Strandveranstaltungen der Stadt.

Die Veranstaltung präsentiert eine internationale Parade von Großdrachen unter dem Motto „Sky Paradise of Happiness“. Entlang von mehr als einem Kilometer Strand entsteht dabei ein lebendiges und farbenprächtiges Panorama. Zahlreiche Fotospots im gesamten Veranstaltungsbereich machen das Event zu einem idealen Ziel für Reisende, Familien und Content Creator.







Das Festival findet vom 25. Februar bis 1. März (Mittwoch bis Sonntag) am Pattaya Beach vor dem Central Pattaya statt.

Besucher werden eingeladen, sich die Termine vorzumerken und den Strand zu besuchen, um Pattayas Himmel voller Farben, Kreativität und maritimer Festivalstimmung zu erleben.



































