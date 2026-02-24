Kreditkarten im Flug gestohlen – DSI warnt Thailand-Reisende

PATTAYA, Thailand – Thailands Department of Special Investigation (DSI) hat eine öffentliche Warnung herausgegeben, nachdem eine neue Betrugsmasche gegen Flugpassagiere aufgedeckt wurde. Dabei werden Kreditkarten aus Handgepäckfächern während des Fluges entwendet.

Nach Angaben der Behörde sind kriminelle Gruppen sowohl auf Inlands- als auch auf internationalen Flügen aktiv. Die Täter nutzen Momente aus, in denen Passagiere schlafen oder die Toilette aufsuchen, um Kreditkarten aus Taschen in den Gepäckfächern über den Sitzen zu stehlen. Die gestohlenen Karten werden anschließend sofort über tragbare Kartenlesegeräte oder kontaktlose Bezahlsysteme in Verbindung mit Mobiltelefonen verwendet.







Die Behörden teilten mit, dass bereits nahezu 100 Opfer gemeldet wurden, was zu einer dringenden Warnung an Reisende geführt hat. Es wird vermutet, dass die Täter handliche Zahlungsterminals mit sich führen, die sofortige unbefugte Transaktionen ermöglichen, noch bevor die Betroffenen den Verlust bemerken.



Das DSI rät Passagieren, Kreditkarten und Wertgegenstände jederzeit eng am Körper zu tragen, diese nicht in den Gepäckfächern zu verstauen und während des Fluges aufmerksam zu bleiben. Reisende sollten das Kabinenpersonal umgehend informieren, wenn sie verdächtige Zugriffe auf Gepäckfächer beobachten, und ihre Karten über Mobile-Banking-Apps sperren oder den Kartenanbieter kontaktieren, sobald ein Verlust festgestellt wird. (TNA)

Die Ermittlungen gegen das organisierte Netzwerk dauern an.



































