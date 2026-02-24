Pattaya-Bürgermeister ordnet rechtliche Schritte an – Fahrzeuge im Waterfront-Gebäude entdeckt

PATTAYA, Thailand – Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet hat nach einer behördenübergreifenden Inspektion des seit Jahren umstrittenen Waterfront Pattaya Gebäudes nahe dem Bali Hai Pier rechtliche Schritte angeordnet. Anlass waren Berichte, wonach Touristenfahrzeuge trotz eines langjährigen Nutzungsverbots im Gebäude abgestellt wurden.

An der Kontrolle nahmen unter anderem Vizebürgermeister Manot Nongyai, leitende Beamte der Stadt Pattaya, Ingenieure, Juristen, lokale Polizeikräfte der Pattaya City Police Station sowie die Touristenpolizei teil. Der Einsatz folgte wachsender öffentlicher Besorgnis über die Nutzung der ersten und zweiten Etage des unvollendeten Gebäudes als inoffiziellen Parkplatz.







Bürgermeister Poramet erklärte, die Inspektion habe sich auf zwei Kernpunkte konzentriert. Erstens gehe es um einen langjährigen Grundstücksstreit in einem Bereich neben dem Waterfront-Projekt nahe der Marina. Die Stadt Pattaya bemüht sich derzeit um die offizielle Einstufung des Grundstücks als öffentliches Eigentum. Unstimmigkeiten in den Grundbuchunterlagen hätten jedoch zu rechtlicher Unklarheit geführt. Die Rechtsabteilung der Stadt wurde angewiesen, formell mit dem Land Department zu koordinieren, um den Status zu klären und — falls es sich um öffentliches Land handelt — entsprechende Hinweisschilder anzubringen.



Der zweite Punkt betrifft das Waterfront-Kondominiumprojekt selbst, entwickelt von Bali Hai Co., Ltd.. Bei dem Gebäude wurde festgestellt, dass es entgegen der genehmigten Baupläne errichtet wurde, was zu einem formellen Nutzungsverbot (Anordnung K.6) vom 16. Juli 2014 führte. Das Projekt steht zudem im Zusammenhang mit Feststellungen der National Anti-Corruption Commission, wonach der Landtitel möglicherweise unrechtmäßig ausgestellt wurde — ein Vorgang, der weiterhin vom Land Department geprüft wird.

Trotz des Verbots stellten die Behörden kürzlich fest, dass das Gebäude als Parkplatz genutzt wurde, was erhebliche Sicherheitsbedenken für Autofahrer und Touristen aufwirft. Bürgermeister Poramet sagte, die Stadt habe das Ingenieuramt beauftragt, gemäß dem Baukontrollgesetz von 1979 formell Anzeige bei den Ermittlungsbehörden zu erstatten.





Verstöße können mit bis zu sechs Monaten Haft, einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht oder beidem geahndet werden. Zusätzlich drohen tägliche Strafgelder von 30.000 Baht, bis die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

Der Bürgermeister betonte, die Stadt werde das Gesetz strikt durchsetzen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und eine ordnungsgemäße Nutzung von Grundstücken und Gebäuden in Pattaya sicherzustellen.



































