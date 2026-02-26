Sommergewitter drohen Pattaya, während die Hitze in Oberthailand zunimmt

PATTAYA, Thailand — Einwohner und Besucher in Pattaya werden zur erhöhten Wachsamkeit aufgerufen, da sich heiße Tagesbedingungen mit dem Risiko von Sommerstürmen verbinden und in Teilen der Ostregion plötzliche Gewitter sowie böige Winde möglich sind.

Die thailändische Meteorologische Behörde teilte mit, dass in den nächsten 24 Stunden weite Teile Oberthailands weiterhin unter großer Hitze leiden werden, während instabile Wetterlagen Sommerstürme auslösen könnten. Diese können Gewitter, starke Windböen, örtlich heftigen Regen, in manchen Gebieten Hagel sowie vereinzelte Blitzeinschläge umfassen.







Die wechselhaften Bedingungen werden durch ein Hochdrucksystem aus China verursacht, das sich über den Nordosten Thailands und das Südchinesische Meer ausdehnt. Dadurch haben sich südliche und südöstliche Winde verstärkt, die feuchte Luft über den Nordosten, die Zentralebene, den Osten und den Golf von Thailand transportieren. Gleichzeitig sorgt ein aus Myanmar heranziehender Westtrog für zusätzliche atmosphärische Instabilität, obwohl die Temperaturen hoch bleiben.

In Pattaya und den umliegenden Teilen der Provinz Chonburi wird anhaltende Tageshitze erwartet, bei einer Gewitterwahrscheinlichkeit von etwa 20 Prozent. Örtliche Windböen können kurze, heftige Regenschauer begleiten, insbesondere am späten Nachmittag oder Abend.



Die Behörden raten der Bevölkerung, während Gewittern offene Flächen zu meiden und Abstand von großen Bäumen, provisorischen Bauten und instabilen Werbetafeln zu halten. Landwirte in den umliegenden Bezirken werden aufgefordert, Obstbäume zu sichern und Maßnahmen zum Schutz von Nutzpflanzen und Vieh vor möglichen Sturmschäden zu ergreifen.

In Südthailand werden vereinzelte Gewitter erwartet, da östliche Winde weiterhin den Golf von Thailand und die Andamanensee beeinflussen. Die Seebedingungen im Golf gelten als mäßig mit Wellen um einen Meter, die während Gewittern auf über zwei Meter ansteigen können. Kleine Boote sollten mit Vorsicht fahren.





Die Luftqualität in Oberthailand bleibt aufgrund anhaltender Staub- und Dunstbelastung mäßig bis relativ hoch, dürfte sich jedoch mit zunehmender Luftzirkulation und vereinzelten Regenfällen leicht stabilisieren oder verbessern.

Für Pattaya werden Temperaturen zwischen 24–26 °C in der Nacht und Höchstwerte von etwa 33–35 °C am Tag prognostiziert — ein Hinweis darauf, dass sowohl Hitzeschutz als auch Sturmvorsorge mit zunehmender Sommerwetterlage wichtig bleiben.



































