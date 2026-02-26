Dauertrinken und extreme Hitze erhöhen Gesundheitsrisiken für Partygäste in Pattaya, warnen Behörden

PATTAYA, Thailand – Mit steigenden Temperaturen in ganz Thailand hat das Gesundheitsministerium eine Sommerwarnung herausgegeben und auf erhöhte Risiken für hitzebedingte Erkrankungen und Infektionen hingewiesen. Besonders Touristen in Badeorten wie Pattaya, die viel Alkohol konsumieren, seien bei extremer Hitze deutlich stärker gefährdet.

Gesundheitsbeamte erklärten, typische Sommererkrankungen seien Hitzeschöpfung, Hitzschlag, Durchfall, Lebensmittelvergiftung, Bindehautentzündung, Sonnenbrand, Hitzeausschlag und Tollwut. Pattayas Kombination aus intensiver Sonneneinstrahlung, Outdoor-Aktivitäten, Nachtleben und Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Dehydrierung und Überhitzung erheblich.







Hitzeschöpfung kann zu Müdigkeit, Schwindel, starkem Schwitzen, feucht-kalter Haut und niedrigem Blutdruck infolge von Flüssigkeitsverlust führen. Als Erste Hilfe empfehlen Experten, die betroffene Person in einen schattigen, gut belüfteten Bereich zu bringen, enge Kleidung zu lockern, den Körper mit Wasser in Raumtemperatur abzuwischen und kühles Trinkwasser oder eine orale Rehydrierungslösung zu verabreichen.

Hitzschlag gilt als medizinischer Notfall und kann sich durch sehr hohe Körpertemperatur, gerötete oder trockene Haut, Krampfanfälle oder Bewusstlosigkeit äußern. Eine rasche Kühlung – etwa durch kalte Kompressen, Abwaschen mit kühlem Wasser oder Übergießen des Körpers – ist entscheidend, während umgehend medizinische Hilfe organisiert wird.



Auch Magen-Darm-Erkrankungen treten bei heißem Wetter häufiger auf, insbesondere bei Reisenden, die unsachgemäß gelagerte Lebensmittel konsumieren. Symptome sind wässriger Durchfall, Bauchkrämpfe und Fieber. Die Behörden empfehlen, frisch zubereitete Speisen zu essen und bei Beschwerden eine orale Rehydrierungslösung zu verwenden.

Zudem warnen die Behörden, dass Tierbisse oder -kratzer in Touristengebieten weiterhin ein Risiko darstellen. Wunden sollten sofort mit Seife und sauberem fließendem Wasser gewaschen werden; eine Impfung ist der einzige wirksame Schutz gegen Tollwut.





Zu den Hochrisikogruppen zählen ältere Menschen, kleine Kinder, Personen mit Vorerkrankungen, Beschäftigte im Freien sowie Touristen mit hohem Alkoholkonsum, da Alkohol die Dehydrierung beschleunigt und die Wärmeregulierung des Körpers beeinträchtigt. Das Gesundheitsministerium empfiehlt, täglich mindestens sechs bis acht Gläser Wasser zu trinken, den Alkoholkonsum zu begrenzen, längere direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und frisch zubereitete Lebensmittel zu bevorzugen, um die heiße Sommerzeit in Pattaya sicher zu überstehen.



































