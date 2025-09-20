Skandal um öffentliches Urinieren am Pattaya Beach sorgt für Wut und Debatte über Doppelmoral

PATTAYA, Thailand – Pattayas Ruf als erstklassiges Touristenziel hat diese Woche erneut einen Dämpfer erhalten, nachdem zwei betrunkene ausländische Touristen direkt ins Meer an der Beach Road uriniert wurden. Einer der beiden griff sogar einen Zuschauer an, der versuchte, einzuschreiten. Die Polizei verhängte Bußgelder, doch der Vorfall löste breitere Empörung aus – nicht nur gegen die Täter, sondern auch gegen die jahrelange Toleranz der Stadt gegenüber solchen Vergehen.

Einheimische betonen, dass dies kein Einzelfall sei. „Neulich saß ich am Strand und habe viele Leute gesehen, die dasselbe taten – Thais und Ausländer gleichermaßen – doch niemand meldete es“, sagte ein Anwohner. Ein anderer fügte hinzu: „Stellt einfach mehr Toiletten auf. Man kann von Touristen kein korrektes Verhalten erwarten, wenn nicht genug Einrichtungen vorhanden sind.“



Andere fordern strengere Maßnahmen. „Touristen, die den Strand wie ihr Hotelzimmer behandeln, müssen hart bestraft werden. Wenn das so weitergeht, bleiben die seriösen Gäste weg“, warnte ein Pattaya-Bewohner. Einige wiesen darauf hin, dass bestimmte Gruppen das Verhalten täglich wiederholen, den Strand verschmutzen und Familien abschrecken.

Das Problem beschränkt sich jedoch nicht auf Ausländer. „Gestern habe ich zwei Thais am helllichten Tag dasselbe tun sehen – und niemand reagierte“, räumte ein Anwohner ein. Ein anderer schrieb: „Geht zu den Ecken der Hotels – ihr seht Einheimische ständig urinieren. Warum nur Ausländer beschämen?“







Diese Doppelmoral erzeugt Unmut. Ein westlicher Tourist berichtete, dass Einheimische ihm bereits am ersten Tag zeigten, dass Urinieren im Freien „normal“ sei. Andere stimmten zu: „Thais machen das überall. Beim Nachtangeln urinierte jemand direkt neben mir. Passiert jeden Tag.“

Langjährige Bewohner kritisieren, dass der Strand dadurch unattraktiv geworden ist. „Ich lebe seit über zehn Jahren hier und habe nie daran gedacht, in Pattaya zu schwimmen. Zu viel Urin, zu wenig Kontrollen“, sagte einer. Ein anderer nannte die Stadt sarkastisch: „Ein Traumtouristenziel.“

Dennoch lobten einige die Behörden für ihr Handeln. „Gut gemacht. Alle bestrafen“, hieß es in einem Kommentar. Andere forderten härtere Strafen: „Ab ins Gefängnis, damit sie Ruhe geben. Sonst machen sie weiter.“



Die meisten sind sich einig, dass das Grundproblem struktureller Natur ist: zu wenige Toiletten, schwache Kontrollen und eine Kultur des Wegschauens. „Es passiert jeden Tag, jede Nacht. Wer es wirklich beheben will, sollte patrouillieren. Mit Bußgeldern könnte man ein Vermögen machen“, fasste ein Anwohner zusammen.

Bis dahin wird die Schuldzuweisung – ob an Inder, Chinesen, Westler oder Thais – vom eigentlichen Problem ablenken: Pattayas Strand wird wie eine öffentliche Toilette behandelt. Für eine Stadt, die sich als Top-Reiseziel präsentiert, ist das eine Schande.



































