Versöhnungsgespräch endet in Gewalt: Zwei Massagearbeiterinnen geraten in Pattaya aneinander – Frau im Gesicht verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein Treffen zur Klärung eines persönlichen Konflikts zwischen zwei Massagearbeiterinnen ist in Pattaya eskaliert und endete in Gewalt, wobei eine Frau durch einen Schlag ins Gesicht verletzt wurde.

Gegen 01.30 Uhr am 26. April wurde die Polizei der Polizeistation Pattaya City über eine körperliche Auseinandersetzung hinter einem Unterhaltungslokal in der South Pattaya Road informiert. Rettungskräfte der Sawang-Boriboon-Stiftung wurden zum Einsatzort entsandt.







Vor Ort fanden die Beamten eine Gruppe von Freunden vor, die versuchten, die Situation zu beruhigen. Die verletzte Frau, eine 26-jährige traditionelle Massagearbeiterin, wurde weinend und mit einer stark blutenden, tiefen Schnittverletzung am Nasenrücken aufgefunden. Sie erhielt Erste Hilfe und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die mutmaßliche Angreiferin, eine 28-jährige Kollegin aus demselben Betrieb und laut Angaben eine enge Freundin, blieb am Ort des Geschehens und gab gegenüber der Polizei eine ruhige Aussage ab.



Sie räumte die Attacke ein und erklärte, dass beide sich getroffen hätten, um einen anhaltenden persönlichen Streit zu klären. Während des Gesprächs hätten sie Alkohol konsumiert, wodurch sich die Situation zuspitzte. Hintergrund seien ungelöste Verdächtigungen im Zusammenhang mit einer Beziehung zum Freund einer der beiden Frauen gewesen. Die Beschuldigte gab an, die Kontrolle verloren und ihre Freundin einmal geschlagen zu haben, ohne zu bemerken, dass sie dabei einen Ring trug, der die Verletzung verschlimmert habe.

Die Polizei nahm die Beschuldigte zur weiteren Befragung mit. Die verletzte Frau soll ihre Aussage nach Stabilisierung ihres Gesundheitszustands nachreichen. Die Ermittlungen dauern an, um eine faire Aufklärung des Vorfalls zu gewährleisten.

















































