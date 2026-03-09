Schwacher Baht könnte Pattaya wieder zu einem günstigen Reiseziel machen

PATTAYA, Thailand – Während globale Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten weiterhin die Finanzmärkte beeinflussen, zeigt die thailändische Währung Anzeichen einer Abschwächung – eine Entwicklung, die der Tourismusbranche in Pattaya unerwartet zugutekommen könnte.

Nach Angaben des Kasikorn Research Center wird der thailändische Baht in der Woche vom 9. bis 13. März voraussichtlich in einer Spanne von 31,70 bis 32,10 Baht pro US-Dollar gehandelt. Die Prognose folgt auf einen jüngsten Rückgang der Währung auf rund 31,95 Baht pro Dollar, den schwächsten Stand seit fast drei Monaten.







Analysten führen die Abwertung auf mehrere Faktoren zurück. Dazu gehören steigende geopolitische Risiken im Zusammenhang mit Spannungen im Nahen Osten, Kapitalabflüsse aus den thailändischen Finanzmärkten sowie weltweit steigende Ölpreise. Gleichzeitig wenden sich Investoren verstärkt dem US-Dollar als sogenannter „sicherer Hafen“ in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zu.

Während eine schwächere Währung häufig Sorgen für die Gesamtwirtschaft auslöst, könnten stark vom Tourismus abhängige Orte wie Pattaya davon profitieren.

Ein schwächerer Baht erhöht effektiv die Kaufkraft ausländischer Besucher. Für Touristen, die mit US-Dollar, Euro, britischen Pfund oder anderen wichtigen Währungen anreisen, werden alltägliche Ausgaben – von Hotelzimmern über Restaurantbesuche bis hin zu Nachtleben und Unterhaltung – plötzlich günstiger.



In einer Stadt, deren Wirtschaft stark auf internationalen Tourismus ausgerichtet ist, kann dieser Preisvorteil eine große Rolle spielen.

Lokale Tourismusbetreiber sagen, dass Wechselkurse oft zu den ersten Dingen gehören, die Stammgäste prüfen, wenn sie eine Reise nach Thailand planen. Wenn der Baht stärker wird, beklagen sich viele Langzeitbesucher, dass Thailand im Vergleich zu anderen Reisezielen in Südostasien teurer geworden sei.

Wenn der Baht jedoch schwächer wird, verändert sich die Rechnung.

„Wenn die Währung nachgibt, wird Pattaya wieder attraktiver“, sagte ein Mitarbeiter aus der Tourismusbranche in der Stadt. „Besucher haben das Gefühl, dass ihr Geld weiter reicht.“





Der Zeitpunkt könnte besonders wichtig sein. Die Touristenzahlen nach Thailand sehen sich derzeit neuen Unsicherheiten gegenüber, unter anderem durch gestörte internationale Flugrouten und steigende Reisekosten infolge der Spannungen im Nahen Osten.

Da einige Fluggesellschaften ihre Flugpläne anpassen und die Treibstoffpreise weltweit steigen, haben sich die Reisekosten für Langstreckenbesucher erhöht. Ein schwächerer Baht könnte diese Mehrkosten teilweise ausgleichen, indem die Ausgaben vor Ort für Touristen sinken.

Auch für die große Gemeinschaft ausländischer Langzeitresidenten in Pattaya haben Wechselkursbewegungen spürbare Auswirkungen. Wenn der Baht gegenüber westlichen Währungen schwächer wird, können Rentner und Langzeitbesucher, die von ausländischen Pensionen oder Ersparnissen leben, ihre Einkünfte in Thailand weiter strecken.

Gleichzeitig warnen Ökonomen, dass ein schwächerer Baht auch auf breitere wirtschaftliche Belastungen hinweist, darunter Sorgen über Kapitalbewegungen und steigende Energiekosten.

Dennoch könnte eine weichere Währung für Pattayas stark tourismusabhängige Wirtschaft – in der Erschwinglichkeit schon immer ein wichtiger Anziehungspunkt war – einen willkommenen Vorteil bringen.

Während globale Unsicherheiten weiterhin Märkte und Reiseverhalten beeinflussen, könnte die Entwicklung des thailändischen Baht eine wichtige Rolle dabei spielen, wie attraktiv Pattaya für internationale Besucher bleibt.



































