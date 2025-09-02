Rücksichtsloses Fahren bleibt in Pattaya trotz laxer Verkehrskontrollen bestehen

PATTAYA, Thailand – Pattaya, Thailands weltberühmtes Touristenziel, ist bekannt für seine Strände, das Nachtleben und zahlreiche Attraktionen – doch ein ernstes Problem überschattet den Spaß: die Verkehrssicherheit. Für viele Langzeitbesucher und Einheimische wirkt die Durchsetzung der Verkehrsregeln hier oft inkonsistent, sodass die Regeln eher wie Vorschläge als verbindliche Gesetze erscheinen.







Motorräder fahren bei Rot über die Ampeln, Roller benutzen die Gehwege, und Autos parken doppelt ohne nennenswerte Konsequenzen – ein tägliches Schauspiel für jeden, der sich durch die Stadt bewegt. Touristen, die mit den örtlichen Verkehrsgewohnheiten nicht vertraut sind oder sich von der laschen Kontrolle ermutigt fühlen, verschärfen manchmal das Chaos. Es ist nicht ungewöhnlich, drei oder sogar vier Personen auf einem Motorrad zu sehen, oft ohne Helme, was das Risiko erheblich erhöht. Das Ergebnis ist ein gefährlicher Mix aus Fahrzeugen, Fußgängern und Rollern, der Unfälle und Beinahe-Zusammenstöße fast alltäglich macht.



Mehrere Faktoren tragen zu diesem Gesetzesverstoß bei. Die schiere Anzahl an Fahrzeugen und Besuchern macht eine ständige Überwachung nahezu unmöglich. Die Durchsetzung erfolgt sporadisch und selektiv, abhängig von Ort, Tageszeit oder sogar davon, ob Ausländer beteiligt sind. Korruption und informelle Siedlungen in Straßennähe erschweren zudem eine konsistente Kontrolle. Obwohl Verkehrskameras, strengere Alkoholkontrollen und Anti-Park-Kampagnen eingeführt wurden, wirkt die Durchsetzung oft reaktiv statt präventiv.

Für Besucher ist diese Inkonsistenz verwirrend und gefährlich. Viele bleiben ständig aufmerksam gegenüber unberechenbaren Fahrern und unklaren Verkehrsverhältnissen, während andere frustriert über scheinbar willkürliche Bußgelder oder plötzliche Kontrollen sind. Auch Einheimische äußern Bedenken und bemerken, dass Verstöße zwar offen geschehen, die Behörden jedoch selten konsequent genug durchgreifen, um das Verhalten zu ändern.



Dies bedeutet jedoch nicht, dass Touristen die Sicherheit völlig ignorieren können. Fahrten in Motorradgruppen, Überladung von Motorrädern mit drei oder mehr Personen, das Fahren ohne Helm, Rennen auf öffentlichen Straßen, unnötiges Aufheulen von Motoren in Wohngebieten, das Überfahren von roten Ampeln, die Nutzung von Handys während der Fahrt oder – am gefährlichsten – Alkohol am Steuer sind alle illegal und äußerst riskant. Rücksichtsloses Verhalten gefährdet sowohl den Fahrer als auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, und schwere Strafen können weiterhin verhängt werden.





Letztlich spiegelt die „Lockerlassenheit“ der Verkehrsregeln in Pattaya den Kampf der Stadt wider, Tourismus, lokalen Handel und öffentliche Sicherheit in Einklang zu bringen. Während die Behörden sich der Herausforderungen bewusst sind und einige Verbesserungen umgesetzt haben, bleibt eine effektive Durchsetzung ein laufendes Projekt. Für Besucher bringt der Nervenkitzel der Stadt Risiken mit sich – und eine ernüchternde Erinnerung daran, dass Verkehrsregeln in Pattaya oft optional sind, deren Missachtung jedoch teuer werden kann.



































