„Arabian Racing“ kehrt nach Pattaya zurück – Dashcam filmt Straßenchaos bei Tageslicht auf der Sukhumvit Road

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Der Straßenverkehr in Pattaya gerät erneut ins Visier der Öffentlichkeit, nachdem ein Dashcam-Video auftauchte, das drei Motorräder zeigt, die bei Rotlicht auf der Sukhumvit Road mit hoher Geschwindigkeit starten – ohne Helme, ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln. Die Fahrer sollen Teil der sogenannten „Arabian Racers“ sein – eine Gruppe meist junger Touristen aus dem Nahen Osten, die immer wieder durch riskantes Fahrverhalten auffallen.

Das Video, das vermutlich im Bereich Na Jomtien aufgenommen wurde, sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Empörung. Bürger und Verkehrsteilnehmer kritisieren, dass Teile Pattayas Hauptverkehrsadern erneut zur Rennstrecke für ausländische Besucher werden – diesmal sogar bei Tageslicht.







Einwohner berichten, dass diese Form des illegalen Motorradrennens nicht neu ist. Bereits in der Vergangenheit haben sich ausländische Touristen und thailändische Jugendliche regelmäßig an Wochenenden versammelt, um auf der Sukhumvit Road Rennen zu fahren, Stunts zu zeigen und ihre frisierten Bikes zur Schau zu stellen. Dabei kam es teils zu lautstarken Verkehrsbehinderungen mit über 50 Motorrädern – ein Sicherheitsrisiko für Anwohner, Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei von Pattaya hat in der Vergangenheit mehrfach gegen diese Rennen vorgegangen. Bei einer früheren Razzia wurden mehrere illegal modifizierte Motorräder beschlagnahmt und Minderjährige identifiziert. Eltern wurden vorgeladen und auf die gesetzlichen Konsequenzen hingewiesen.



Besorgniserregend ist jedoch, dass sich das Verhalten der Raser nun auch in den Tagesstunden zeigt – ein deutliches Zeichen für fehlenden Respekt vor Strafverfolgung, so kritische Stimmen.

Die Behörden hatten bereits Motorradverleihe angewiesen, strenger auf gültige Führerscheine und die Identität der Mieter zu achten – insbesondere in der Hochsaison des Tourismus. Das aktuelle Verhalten zeigt jedoch, dass diese Warnungen vielerorts ignoriert werden.

Mit dem Anspruch, Pattaya als familienfreundliches Reiseziel zu etablieren, wirft die Rückkehr der „Arabian Racers“ ernste Fragen zur Durchsetzung der Verkehrsregeln und zur Sicherheit im öffentlichen Raum auf.