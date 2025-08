Rotary Club Global Pattaya schenkt Wat Nong Ket Noi School neue Tische – und neue Hoffnung

PATTAYA, Thailand – Manchmal reicht eine einfache Tat, um das Leben von Hunderten zu verändern. Und am Mittwoch, den 30. Juli, nahm diese Tat Gestalt an: in Form von neuen Tischen und Stühlen – Symbolen für Hoffnung, Würde und Chancen.

An der Wat Nong Ket Noi School am Stadtrand von Pattaya kämpfen fast 900 Schülerinnen und Schüler täglich mit dem Platzmangel in Klassenräumen, die ursprünglich für weit weniger Kinder gedacht waren. Ein Mangel an Möbeln bedeutet, dass sich viele Kinder weiterhin Tische teilen müssen – was das Lernen erschwert und ihnen das Gefühl nimmt, als Individuen wahrgenommen zu werden.







Getreu ihrem Motto „Selfless Service“ entschied der Rotary Club Global Pattaya unter der Leitung von Präsidentin Rosemarie Gamito, dass sich etwas ändern musste. Nach Wochen sorgfältiger Planung wurde diese Vision am 30. Juli Wirklichkeit: Mitglieder des Clubs übergaben dringend benötigte neue Möbel – 30 Tisch- und Stuhlsets für die Grundschule, sechs Stühle für die Sekundarstufe und zehn weitere Stühle für die Vortragsräume. Alles nagelneu – weil jedes Kind es verdient, wertgeschätzt zu werden, und Würde niemals second-hand sein sollte.



Bilder von diesem Tag sagen mehr als Worte: lachende Kinder, die ihre neuen Plätze ausprobieren, erleichterte Lehrerinnen und Lehrer – und Rotarierinnen und Rotarier, die still die Freude teilen, wirklich etwas bewirkt zu haben. Als „People of Action“ glauben wir: Eine bessere Zukunft beginnt mit den Grundlagen – wie einem eigenen Platz im Klassenzimmer. Denn manchmal ist genau dieser erste eigene Stuhl der erste Schritt, damit Kinder lernen, träumen und wachsen können.

Schulleiter Kritsana Saisombat brachte seinen Dank von Herzen zum Ausdruck:

„Wir haben Ihre großzügige Spende von 30 Tisch- und Stuhlsets für die Grundschule, sechs Stühlen für die Sekundarstufe und zehn Stühlen für die Vortragsräume erhalten. Diese Spende ist für unsere Schülerinnen und Schüler, die nicht genug Sitzgelegenheiten zum Lernen haben, von großer Bedeutung.



Dank dieser Spenden können unsere Kinder endlich wieder bequem lernen. Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Wir hoffen, Sie fühlen unsere tiefe Dankbarkeit.“

Für den Rotary Club Global Pattaya waren die strahlenden Gesichter der Kinder das deutlichste Zeichen dafür, dass dieses Projekt genau dort angekommen ist, wo es am meisten zählt. Was als Idee begann, wurde zu einem Idealprojekt – und erinnert uns alle daran: Wenn eine Gemeinschaft mit Mitgefühl und Entschlossenheit zusammenkommt, können selbst kleine Veränderungen eine große Zukunft eröffnen.