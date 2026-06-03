Er glaubte, Bananen würden seine Gesundheit verbessern – stattdessen landete er auf der Intensivstation

PATTAYA, Thailand – Ein 73-jähriger Mann in China musste auf einer Intensivstation behandelt werden, nachdem er über mehrere Wochen täglich drei bis vier Bananen gegessen hatte, um seine Müdigkeit zu bekämpfen. Der Fall verdeutlicht die Risiken einer Selbstdiagnose und unkontrollierter Ernährungsänderungen ohne medizinische Beratung.

Chinesischen Medien zufolge litt der Mann aus Ningbo in der Provinz Zhejiang seit einiger Zeit unter Müdigkeit sowie Schwäche in Armen und Beinen. Da er vermutete, an einem Kaliummangel zu leiden, begann er, täglich mehrere Bananen zu essen, um seinen Kaliumspiegel auf natürliche Weise zu erhöhen.







Nach etwa zwei Wochen verschlechterte sich sein Zustand jedoch deutlich. Angehörige brachten ihn schließlich in die Notaufnahme, wo Ärzte feststellten, dass nicht ein Kaliummangel, sondern ein gefährlich hoher Kaliumwert die Ursache seiner Beschwerden war.

Blutuntersuchungen ergaben einen Kaliumwert von 7,94 Millimol pro Liter – deutlich über dem üblichen Normalbereich von etwa 3,5 bis 5,5 mmol/L. Die Ärzte diagnostizierten eine schwere Hyperkaliämie, eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, bei der zu viel Kalium im Blut die elektrischen Signale des Körpers und insbesondere die Herzfunktion beeinträchtigt.

Mediziner warnen, dass stark erhöhte Kaliumwerte Muskel­schwäche, Brustschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Atemprobleme und in schweren Fällen sogar einen Herzstillstand verursachen können. Der Patient musste intensivmedizinisch behandelt werden und erhielt Medikamente sowie eine Dialyse, bevor sich sein Zustand stabilisierte.

Experten betonen, dass Bananen für die meisten Menschen keineswegs gefährlich sind. Kalium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff, der für Muskeln, Nerven und einen gesunden Herzrhythmus benötigt wird. Bei gesunden Menschen entfernen die Nieren überschüssiges Kalium normalerweise problemlos aus dem Körper.

Ein erhöhtes Risiko besteht jedoch für Personen mit chronischen Nierenerkrankungen, bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, diabetesbedingten Nierenschäden oder für Patienten, die bestimmte Blutdruckmedikamente wie ACE-Hemmer oder ARBs einnehmen.

Darüber hinaus weisen Fachleute darauf hin, dass nicht nur Bananen reich an Kalium sind. Auch Orangen, Avocados, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Spinat, Nüsse sowie einige Obst- und Gemüsesäfte enthalten größere Mengen des Mineralstoffs.







Ärzte warnen davor, Symptome wie Müdigkeit, Schwäche oder Energielosigkeit vorschnell auf einen Kaliummangel zurückzuführen. Solche Beschwerden können zahlreiche Ursachen haben, darunter Blutarmut, Herz- oder Nierenerkrankungen, Hormonstörungen, Diabetes, Nebenwirkungen von Medikamenten oder Schlafmangel.

Statt eigenständig Nahrungsergänzungen oder drastische Ernährungsumstellungen vorzunehmen, empfehlen Mediziner eine ärztliche Untersuchung und Bluttests, um die tatsächliche Ursache der Beschwerden festzustellen. Der Fall zeigt, dass selbst gesunde Lebensmittel Risiken bergen können, wenn sie übermäßig konsumiert werden oder individuelle Gesundheitsprobleme nicht berücksichtigt werden.

















































