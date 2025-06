Gefährliche Schlaglöcher in Pattaya: Anwohner fordern schnellere Reparaturen für sichere Straßen

PATTAYA, Thailand – Am 4. Juni wurde ein besonders großes Schlagloch am Eingang der Soi Diana Inn an der Second Road entdeckt, das sofort die Aufmerksamkeit der örtlichen Behörden auf sich zog. Die Friedenssicherungsbeamten der Stadtverwaltung Pattaya koordinierten umgehend mit den zuständigen Stellen die Schadensbewertung und begannen mit den Reparaturarbeiten. Dennoch hat dieser Vorfall erneut Besorgnis über den allgemeinen Zustand der Straßen in der Stadt ausgelöst.







Anwohner berichten, dass das Problem nicht nur an einer Stelle besteht. Nachdem die Nachricht über das große Schlagloch bekannt wurde, meldeten sich weitere Bürger mit Hinweisen auf zusätzliche Gefahrenstellen in der ganzen Stadt. Besonders der Bereich der Thappraya Road nahe dem Rattanakorn Markt wird als dringend reparaturbedürftig genannt. Auch ein tiefes Schlagloch am Eingang der Soi Bongkot 8 wurde gemeldet. Vor einem Wohnkomplex an der Second Road befindet sich ebenfalls ein weiteres Schlagloch, das laut einem ortsansässigen Motorradfahrer durch das absinkende Straßenpflaster eine erhebliche Unfallgefahr darstellt.



Diese Meldungen spiegeln die wachsende Frustration der Bevölkerung über den Zustand der Straßen in Pattaya wider. Die Anwohner riefen dazu auf, gefährliche Straßenstellen der städtischen Hotline unter der Nummer 1337 zu melden, um eine schnellere Bearbeitung zu ermöglichen. Während die Behörden weiterhin Reparaturen einplanen und durchführen, fordern viele Bürger regelmäßige Inspektionen, um Unfälle präventiv zu verhindern.

Die Stadtverwaltung betonte, dass die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität habe, und rät allen Autofahrern und Motorradfahrern, vorsichtig zu fahren, bis alle Reparaturmaßnahmen abgeschlossen sind.