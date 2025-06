Polizei betont Transparenz und Effizienz im Dienst für Einheimische und Touristen in Sattahip und Pattaya

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Die Polizeiführung in der Provinz Chonburi verstärkt ihre Bemühungen um Transparenz, Effizienz und Vertrauen in der täglichen Polizeiarbeit, insbesondere in touristisch stark frequentierten Gebieten wie Pattaya und dem angrenzenden Sattahip. Dies geschieht vor dem Hintergrund zunehmender öffentlicher Aufmerksamkeit und der Forderung nach besseren Service-Standards für thailändische Bürger und ausländische Besucher.

Polizeihauptmann Paitoon Pitaktham, stellvertretender Kommandant der Provinzpolizei Chonburi, leitete eine Inspektionsgruppe zur Polizeistation Sattahip im Rahmen der jährlichen Evaluierung des Leistungsplans für das Fiskaljahr 2025. Gastgeber war Polizeihauptmann Khomsan Khumtoonkaew, Leiter der Polizeistation Sattahip, gemeinsam mit wichtigen Mitarbeitern.







Die Prüfung konzentrierte sich auf Anleitung in Ermittlungsverfahren und Verwaltungsabläufen, mit besonderem Fokus auf Genauigkeit, Transparenz und Effizienz. Zudem wurden Rückmeldungen und Herausforderungen der Beamten vor Ort erörtert.

Die Atmosphäre war professionell und strukturiert, mit deutlichen Anzeichen, dass die Polizei Sattahip sich zu einer modernen, verantwortungsvollen und dienstleistungsorientierten Behörde entwickelt. Besonderes Augenmerk galt auch der Einsatzbereitschaft und schnellen, taktisch präzisen Reaktion im Notfall – unverzichtbare Qualitäten für die Sicherheit in Wohn- und Touristengebieten.

Die Polizeiführung der Provinz Chonburi betonte, dass der Aufbau von Vertrauen in der Bevölkerung, insbesondere bei internationalen Touristen, nicht nur durch konsequente Durchsetzung von Gesetzen, sondern auch durch Fairness und Transparenz in polizeilichen Abläufen erreicht wird.



Diese Inspektion folgt auf öffentliche Diskussionen in Pattaya über vermeintlich ungleiche Verkehrskontrollen, bei denen Ausländer überproportional oft mit Strafen belegt werden, während manche Einheimische scheinbar ungeschoren davonkommen.

Die Behörden sehen in der Förderung interner Transparenz – unter anderem durch solche Vor-Ort-Prüfungen – einen wichtigen Schritt zu einem sichereren und vertrauenswürdigen Umfeld für alle Menschen in Chonburi, unabhängig von ihrer Herkunft.