Pattayas Baht-Busse bleiben günstig, doch Touristen fordern mehr Routen und weniger Abzocke

PATTAYA, Thailand – Für nur 10 oder 20 Baht kann man mit einem Baht-Bus entlang der Beach Road oder der Second Road in Pattaya fahren – vorausgesetzt, man weiß, wo man hinwill und wie man sich gegen Überteuerung schützt.

Trotz vereinzelter Berichte über Doppelpreise und überhöhte Fahrpreise sehen viele ausländische Touristen und Bewohner das Songthaew-System weiterhin als eine der preiswertesten Transportmöglichkeiten in der Stadt – solange man mit den Erwartungen realistisch bleibt.

„Es gibt keine Direktverbindung von Jomtien nach Central Pattaya, man muss meist in South Pattaya an der Second Road umsteigen und nochmal 10 Baht zahlen“, erklärte ein Besucher. „Fährt der Fahrer direkt, sind 20 Baht in Ordnung – und mein thailändischer Freund hat das gleiche bezahlt, da kann ich nicht meckern.“







Für viele Fahrgäste scheint die Debatte um Doppelpreise übertrieben. „Das ist für mich akzeptabel“, sagt ein Expat. „Zehn Baht für Einheimische, zwanzig für Ausländer – das geht in Ordnung. Zehn Baht für alle wäre wahrscheinlich heute zu günstig.“

Doch nicht alle Erfahrungen sind so problemlos. Touristen, die den Fahrer nach dem Preis fragen, bekommen oft überhöhte Angebote – 100 Baht oder mehr für Strecken, die eigentlich 10 oder 20 Baht kosten. „Die zielen auf Leute ab, die verwirrt oder neu sind“, sagt ein langjähriger Besucher. „Das ist eine Anfänger-Abzocke.“

Zu Feiertagen wie Songkran oder Neujahr steigen die Preise noch weiter. „Für eine fünfminütige Fahrt wollten sie mal 300 Baht haben“, erzählt ein Tourist. „Wenn man versucht, andere zum Mitfahren zu sammeln, werden sie wütend.“

Weitere Beschwerden sind unerwartete, „nicht genehmigte“ Umwege, bei denen Fahrgäste früher rausgeschmissen werden, oder Fahrer, die kein Wechselgeld geben, wenn man nur einen 20-Baht-Schein hat. Trotzdem nehmen viele es gelassen. „Das ist keine Doppelpreispolitik, das ist einfach Pech haben. Wir reden hier über 30 oder 60 Cent“, lacht ein amerikanischer Tourist. „Bei uns zahlt man für so eine Fahrt gar nichts.“

Während die Preise niedrig bleiben, ist die Bequemlichkeit oft begrenzt. „Baht-Busse taugen nur, wenn man geradeaus fährt“, sagt ein Nutzer. „Entlang der Beach Road okay, aber ins Inland oder zwischen Stadtteilen – Fehlanzeige.“

Deshalb fordern einige mehr geplante Routen und bessere Beschilderungen. „Früher gab es Fahrpläne in jedem Bus, heute nicht mehr“, sagt ein Stammfahrer. „Eine richtige Karte oder sogar ein Fahrschein für Langzeitbewohner wären hilfreich.“

Das Fehlen vielfältiger Routen führt auch zu Staus, da Baht-Busse oft die gleichen engen Strecken im Kreis fahren, häufig fast leer. Einige Einheimische schlagen vor, die Anzahl zu verringern oder das System effizienter zu gestalten.

Mit Mitfahr-Apps wie Bolt, die 20–30 Baht für Punkt-zu-Punkt-Fahrten bieten, wählen viele inzwischen den zusätzlichen Komfort – besonders bei Regen oder außerhalb der Touristenzonen. „Bolt ist günstiger, einfacher und transparenter“, sagt ein Nutzer. „Baht-Busse sind nur für kurze Fahrten auf der Hauptstraße billiger.“

Trotz aller Kritik finden viele die blauen Busse weiterhin gut. „Ich zahle immer 20 Baht für mich und meine Liebste, das ist fair“, sagt ein älterer Besucher. „In meinem Land kriegt man das sicher nicht.“





Ein Einheimischer bringt es auf den Punkt: „Wer sich über 20 Baht so aufregt, sollte vielleicht laufen.“

Viele Touristen und Langzeitbewohner steigen deshalb auf Motorradtaxis um. Zwar teurer, vor allem für Einzelfahrten quer durch die Stadt, bieten sie aber Komfort, den Baht-Busse nicht erreichen: Tür-zu-Tür-Service, Umgehung von Staus und keine Unsicherheiten bei Routen oder vorzeitigen Aussteigern. Für viele, die Pattayas verschlungene Straßen nicht kennen oder Geschwindigkeit vor Sparen stellen, ist der Aufpreis gut investiert.

Angesichts wachsender Erwartungen und sinkender Toleranz für intransparente Preise sind sich viele einig: Pattaya muss sein beliebtes – aber problembehaftetes – öffentliches Verkehrssystem modernisieren.