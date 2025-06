Plötzliche Sturmböen trotz Meeresbrise – Pattaya im Visier nationaler Starkregenwarnung

PATTAYA, Thailand – Die kühle Meeresbrise mag verlockend sein, doch sie täuscht über die instabile Wetterlage hinweg, die derzeit über Pattaya und der gesamten Ostküste schwebt. Besucher und Einheimische werden gewarnt: Trotz scheinbar ruhiger Himmel können jederzeit heftige Regenfälle über der Stadt niedergehen.

Das thailändische Wetteramt (TMD) hat eine landesweite Starkregenwarnung herausgegeben. Besonders betroffen sind der Norden, Nordosten, Osten sowie der Westen Südthailands. Es wird dringend geraten, sich vor Sturzfluten und plötzlichem Wassereintritt aus den Bergen in Acht zu nehmen – insbesondere in Hanglagen und tief gelegenen Gebieten.







Auch Pattaya und umliegende Gebiete in der Provinz Chonburi zählen zu den betroffenen Zonen. Laut 24-Stunden-Vorhersage ist in den östlichen Provinzen Rayong, Chanthaburi und Trat mit schwerem Wetter zu rechnen, einschließlich Windböen und Wellenhöhen von 2 bis 3 Metern – in Gewitternähe sogar darüber hinaus.

Küstenbehörden rufen Fischer und Bootsbetreiber im Golf von Thailand und in der Andamanensee dazu auf, ihre Fahrten bis mindestens zum 13. Juni auszusetzen, da in stürmischen Gebieten Wellenhöhen über 3 Metern erwartet werden.

Die aktuelle Wetterlage wird zusätzlich durch ein tropisches Tiefdruckgebiet im oberen Südchinesischen Meer beeinflusst, das sich voraussichtlich zu einem tropischen Sturm entwickeln wird. Auch wenn Thailand nicht direkt betroffen ist, sorgt das System für zusätzliche Instabilität in der Atmosphäre.



Landwirte in den betroffenen Regionen wurden bereits aufgerufen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Ernteausfälle durch Überschwemmungen zu vermeiden.

Fazit: Auch wenn die Seebrise angenehm erscheint – der Himmel über Pattaya bleibt launisch. Ein plötzlicher Platzregen könnte nur Minuten entfernt sein. Wer das Haus verlässt, sollte den Regenschirm nicht vergessen.