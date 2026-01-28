Pattayas Nachtleben zeigt Geschlossenheit zum Auftakt der Hochsaison in Naklua

PATTAYA, Thailand – Ein bekanntes Lokal in Naklua hat sich mit Mitgliedern der Pattaya Night Business Operators Association zusammengeschlossen, um mit einer lebhaften Veranstaltung den Beginn der touristischen Hochsaison zu begrüßen und die nächtliche Wirtschaft Pattayas anzukurbeln.

Die Veranstaltung fand am 26. Januar in der Satang Bar in der Naklua Soi 29 statt. Die Inhaberin des Lokals, Frau Saipin Jitkla, lud zu einem festlichen Abend ein, um den Start der Hochsaison zu markieren. Gleichzeitig wurden die im Januar geborenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt, was zu einer besonders herzlichen und familiären Atmosphäre beitrug.







Frau Lisa Hamilton, Präsidentin der Pattaya Night Business Operators Association, entsandte Vorstandsmitglieder und Vertreter des Verbandes zu der Feier. Ihre Teilnahme unterstrich den Zusammenhalt und die enge Zusammenarbeit der Nachtgastronomen bei der Unterstützung der tourismusgetriebenen Wirtschaft Pattayas. Zahlreiche Gäste, Geschäftspartner sowie Barbetreiber – sowohl aus Thailand als auch aus dem Ausland – nahmen teil und überbrachten Glückwünsche und Ermutigungen an die Gastgeberin.

Während des gesamten Abends herrschte eine lebendige und einladende Stimmung. Die Gäste konnten ein reichhaltiges Buffet mit einer großen Auswahl an Speisen genießen, während eine Live-Band mit thailändischer und internationaler Unterhaltungsmusik für beste Stimmung sorgte.

Die Veranstaltung spiegelte die Bereitschaft und das Selbstvertrauen der Betreiber des Pattayaer Nachtlebens wider, unter dem Dach des Verbandes Touristen in der Hochsaison herzlich willkommen zu heißen. Zugleich stärkte sie das Image Pattayas als lebendiges und kooperatives Reiseziel, in dem lokale Unternehmen aktiv zusammenarbeiten, um die touristische Attraktivität der Stadt zu fördern.



































