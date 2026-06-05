Neugier in der Öffentlichkeit über gezielte Beschlagnahmungen am Pattaya-Strand während Behörden Lizenzvorschriften erläutern

PATTAYA, Thailand – Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Pattaya führen gemeinsam mit Spezialeinheiten weiterhin regelmäßige Kontrollen entlang des Pattaya-Strandes durch, um gegen die unerlaubte Vermietung von Matten, Liegestühlen und ähnlicher Ausrüstung auf öffentlichen Strandflächen vorzugehen.

Nach Angaben der Behörden stellt jede kommerzielle Nutzung öffentlichen Raums ohne Genehmigung, einschließlich der Vermietung von Strandausrüstung, einen Verstoß gegen die städtischen Vorschriften dar. Entsprechende Gegenstände können sofort kontrolliert und beschlagnahmt werden. Sie werden anschließend bis zum Abschluss rechtlicher Verfahren und der Verhängung möglicher Bußgelder im städtischen Vollstreckungszentrum aufbewahrt.







Darüber hinaus werden gegen alle Verstöße formelle Anzeigen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Die Stadt betonte, dass öffentliche Strandflächen allen Bürgern und Besuchern gleichermaßen zur Verfügung stehen müssen und nicht ohne Genehmigung für private kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen.

Gleichzeitig stellten die Behörden klar, dass rechtmäßig zugelassene Betreiber von Sonnenschirmen und Strandstühlen nicht Ziel der Maßnahmen seien. Diese Unternehmen verfügen über offizielle Genehmigungen und müssen ein mehrstufiges Zulassungsverfahren durchlaufen, das sowohl Provinz- als auch Kommunalbehörden einbezieht.



Zu den Auflagen gehören die Nutzung ausschließlich ausgewiesener Bereiche, die Einhaltung festgelegter Flächengrößen, ausreichende Abstände zwischen den Einrichtungen, die Gewährleistung des öffentlichen Zugangs zum Strand sowie die Sauberhaltung der Flächen. Darüber hinaus müssen Umweltvorschriften eingehalten und sämtliche Tätigkeiten streng im Rahmen der erteilten Genehmigungen ausgeführt werden.

Die Behörden erklärten, dass Verstöße gegen diese Bedingungen – etwa die Ausweitung der Betriebsfläche über die genehmigten Grenzen hinaus, der Betrieb ohne Lizenz oder die Behinderung des öffentlichen Zugangs – zur sofortigen Entfernung der Ausrüstung, zu Geldstrafen oder sogar zum Entzug der Betriebserlaubnis führen können.

Die Stadt Pattaya bekräftigte, dass der Strand allen gehöre, und rief sowohl Betreiber als auch Besucher dazu auf, den gemeinsamen öffentlichen Raum zu respektieren und zur Ordnung entlang der Küste beizutragen.







Besucher dürfen eigene Stühle und Matten für den persönlichen Gebrauch mitbringen, sind jedoch verpflichtet, den Strand sauber zu halten und keinen Müll zurückzulassen.

Zudem erinnerte die Stadt daran, dass Aktivitäten wie offenes Feuer, Alkoholkonsum, Rauchen, Dampfen, die Nutzung anderer Rauch- oder Dampf erzeugender Produkte, laute Lautsprecheranlagen sowie sonstiges störendes Verhalten am Strand gemäß den Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften untersagt sind.

















































