Pattayas Bürgermeister bekennt sich beim NACC-Medienforum zu Transparenz bei Infrastrukturprojekten

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet nahm an einem Medienseminar teil, das von der Nationalen Antikorruptionskommission Thailands (NACC) im Ravindra Beach Resort & Spa in Chonburi veranstaltet wurde. Das dreitägige Forum (25.–27. Juni) brachte hochrangige Vertreter aus Verwaltung, Medien und Zivilgesellschaft zusammen, um den Austausch zu fördern, Transparenz zu stärken und die Rolle der Medien bei der Korruptionsbekämpfung zu unterstreichen.







Zu den Teilnehmern zählten der Generalsekretär der NACC, Saroj Phuengrampen, der stellvertretende Regionalsekretär Wattanachai Sommee, Kittipong Klipyam, Direktor des NACC-Büros Chonburi, sowie Mitglieder der Stadtverwaltung Pattaya. Im Mittelpunkt standen drei Podiumsdiskussionen, darunter Fallstatistiken aus der Region 2 sowie Updates zu bedeutenden Entwicklungsprojekten in Pattaya.

In seiner Ansprache informierte Bürgermeister Poramet über den aktuellen Stand zweier zentraler Infrastrukturmaßnahmen:

Nationales Sportzentrum im Osten Pattayas

Das Stadionprojekt sei Teil der langfristigen Strategie zur Förderung des Sports und zur Unterstützung regionaler Großveranstaltungen, erklärte der Bürgermeister. Der Bau verlaufe planmäßig, jedoch seien kürzlich strukturelle Probleme am Stadiondach festgestellt worden. Ingenieure, Architekten und Bauunternehmen werden in Kürze zusammenkommen, um technische Anpassungen zu diskutieren, die sich möglicherweise auf den Bereich rund um die Laufbahn auswirken könnten. Ziel sei es, den Zeitplan einzuhalten und gleichzeitig die Nutzbarkeit und Sicherheit langfristig zu gewährleisten.



Entwässerungsprojekt Thepprasit Soi 9

Das zweite Schlüsselprojekt dient der Bekämpfung chronischer Überschwemmungen in Jomtien Beach und angrenzenden Wohngebieten. Die Bauarbeiten sind im Gange und sollen vertragsgemäß abgeschlossen werden. Die neue Infrastruktur soll die Wasserabflusskapazität in der Region deutlich verbessern.

Poramet betonte die Bedeutung von Transparenz und sorgfältiger Kontrolle bei beiden Vorhaben. Er versicherte, dass Pattayas Stadtverwaltung alle Projekte im öffentlichen Interesse und mit hoher Integrität umsetze.