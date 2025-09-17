PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya entwickelt sich zunehmend zu einer Landschaft, die von Kontrollpunkten geprägt ist. Am 15. September errichtete die Polizei unter Leitung von Pol. Col. Anek Srathongyoo Straßensperren auf der Sukhumvit Road und in umliegenden Gebieten, bei denen mehrere Personen wegen Drogenvergehen festgenommen wurden. Die Beamten beschlagnahmten Ecstasy-Pillen und Ketamin von Verdächtigen im Alter von 22 bis 33 Jahren.



Die Aktion zeigt das Engagement der Polizei im Kampf gegen Rauschmittel, wirft jedoch die Frage auf, ob die wachsende Zahl an Kontrollpunkten wirklich nachhaltige Lösungen für die öffentliche Sicherheit bietet. Anwohner und Besucher berichten von täglichen Beeinträchtigungen, von Verkehrsstaus bis hin zu intensiver Überprüfung an fast jeder größeren Kreuzung.







Kritiker bemängeln, dass der Ansatz „Stadt der Kontrollpunkte“ Symptome statt Ursachen von Kriminalität adressiere. Drogen, rücksichtslose Fahrweise und andere Sicherheitsrisiken bestehen weiterhin, während die dauerhafte Präsenz von Kontrollpunkten die zugrunde liegenden sozialen, wirtschaftlichen oder verhaltensbezogenen Faktoren kaum beeinflusst. Dies könnte das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben und ein Gefühl der Unsicherheit bei Einheimischen wie Touristen erzeugen.

Darüber hinaus wird in Polizeiberichten zwar auf Festnahmen hingewiesen, präventive Maßnahmen wie Aufklärungskampagnen, Gemeinschaftsarbeit oder Rehabilitationsprogramme für Drogenkonsumenten werden jedoch kaum erwähnt. Experten empfehlen eine Kombination aus Kontrollpunkten, Aufklärung, regelmäßigen Patrouillen und gezielten Interventionen, um nachhaltiger für Sicherheit zu sorgen.





Die jüngsten Einsätze auf der Sukhumvit Road verdeutlichen die anhaltende Spannung in Pattaya: Wie lässt sich Kriminalitätsbekämpfung mit öffentlicher Bequemlichkeit in Einklang bringen? Während die Behörden Ordnung betonen, könnten die zahlreichen Kontrollpunkte Tourismus und Mobilität beeinträchtigen. Pattaya steht vor der Herausforderung, sichtbare und proaktive Polizeipräsenz zu zeigen, ohne die Stadt in eine reine Kontrollzone zu verwandeln.



































