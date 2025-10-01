Pattaya-Vertreter nehmen an landesweiter Politikbesprechung des Premierministers teil

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet und Stadtsekretär Kiattisak Sriwongchai nahmen an einer landesweiten Politikbesprechung teil, die vom Innenministerium per Videokonferenz organisiert wurde.

Die Sitzung wurde von Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul geleitet und richtete sich an Provinzgouverneure, lokale Verwaltungsorganisationen sowie angeschlossene Behörden im ganzen Land.







Der Premierminister betonte, dass der öffentliche Dienst mit Hingabe, Zusammenarbeit und Aufrichtigkeit ausgeübt werden müsse, um Vertrauen aufzubauen und professionelle Beziehungen zu stärken. Er hob die Bedeutung von kontinuierlichem Engagement und gemeinsamer Verantwortung hervor und erinnerte daran, dass das oberste Ziel stets der Dienst an Nation und Bürgern sei – Grundsätze, die von allen Amtsträgern erwartet werden.



































