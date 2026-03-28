Pattaya verstärkt Sicherheit an Land und auf See

PATTAYA, Thailand – Am 27. März führten die Behörden am Bali Hai Pier eine koordinierte Sicherheitsinspektion durch, um die Sicherheit von Touristen und die Einsatzbereitschaft der Passagierboote zu gewährleisten.

An der Kontrolle beteiligten sich Einsatzteams der Stadt Pattaya, das Marine Department, die Küstenpolizei, die örtliche Polizei sowie das Thai Maritime Enforcement Command Center. Geprüft wurden sowohl die Bedingungen der Anleger als auch der technische und sicherheitsrelevante Zustand der Passagierboote.

Besonderes Augenmerk lag auf der Einhaltung der Vorschriften durch Bootsbetriebe und auf der allgemeinen Sicherheitslage am Pier – einem wichtigen Knotenpunkt für Besucher auf dem Weg zu nahegelegenen Inseln.

Die Betreiber und Bootsführer wurden an die strikte Befolgung der maritimen Sicherheitsregeln erinnert. Die Kontrollen sollen das Vertrauen von Touristen und lokalen Passagieren in Pattayas Schifffahrtsdienste stärken und die Sicherheitsstandards kontinuierlich verbessern.



































