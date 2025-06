Pattaya verspricht konsequentes Vorgehen zur Wiederherstellung der Ordnung auf Gehwegen

PATTAYA, Thailand – Die Behörden in Pattaya verschärfen ihre Maßnahmen, um öffentliche Flächen zurückzuerobern, die durch private Nutzung beeinträchtigt werden. Im Fokus stehen Pickup-Bars, Reisebüros, Taxistände und Essensverkäufer, die ihre Schilder, Stühle und Waren auf Gehwegen und Straßen abstellen. Diese laufende Aktion, angeführt von städtischen Einsatzteams wie dem Jomtien Enforcement Team, zielt darauf ab, in den stark frequentierten Touristenvierteln für Ordnung und Barrierefreiheit zu sorgen.







Ein wiederkehrender Slogan der Stadtmitarbeiter bringt die Kampagne auf den Punkt:

„Du reservierst, wir räumen. Respektiere deine Rechte, aber verletze nicht die der anderen.“

Diese Botschaft wurde zuletzt bestätigt, als Beamte in Jomtien Absperrungen, Stühle und Schilder einsammelten, mit denen illegal öffentliche Parkplätze vor Bars und Imbissen reserviert wurden.

„Wir haben angefangen, wir machen weiter und wir hören nicht auf“, betonte das Team und unterstrich damit eine Null-Toleranz-Politik gegenüber illegaler Aneignung öffentlichen Raums.

Online reagierte die Öffentlichkeit mit Lob und praktischen Hinweisen. Ein Kommentator forderte die Behörden auf, „Soi Noen von Sukhumvit bis zur Eisenbahnbrücke zu überprüfen – Händler ragen bereits über die Laternenpfähle hinaus.“ Ein anderer lobte die Aktion: „Gut gemacht. Dieses egoistische Verhalten sehe ich viel zu oft. Es wird Zeit, den öffentlichen Raum den Menschen zurückzugeben.“



In Jomtien äußerten einige lokale Geschäftsinhaber nicht Kritik an der Säuberung, sondern an den uneinsichtigen Störenfrieden. Ein Essensverkäufer sagte:

„Bitte kümmern Sie sich um die Wagenverkäufer gegenüber unserem Laden am Strand. Die blockieren überall und jetzt können wir unsere Produkte nicht mehr verkaufen. Es gerät außer Kontrolle.“

Beschwerden über unregulierte Flächen kamen aus ganz Pattaya und den angrenzenden Bezirken:

„Vergesst die Gasse beim Postamt nicht – dort ist kaum noch Platz zum Gehen.“

„Was ist mit den Marktstraßen in Naklua? Wann gelten dort die gleichen Regeln?“

„Kommt nach Soi Lengkee – die Schilder von Bars und Restaurants ragen mitten in die Straße.“

„Schaut hinter das The Avenue Einkaufszentrum – Lieferwagen blockieren täglich die halbe Straße.“



Auch Fragen zur Zuständigkeit wurden laut. Ein Bewohner schrieb:

„Gehört die Thepprasit Housing Estate Straße inzwischen offiziell zu Pattaya?“

Andere hoffen auf einheitliche Standards:

„Das ist super, aber bitte wendet die Regeln überall an – nicht nur in der Stadtmitte.“

Manche machten sich sogar über regionale Unterschiede lustig:

„Pattaya kontrolliert, Si Racha nicht – warum die Doppelstandards?“

Insgesamt wird die Kampagne als wichtiger Schritt zur Verbesserung des Stadtbildes für Touristen und Bewohner begrüßt. Ein Kommentator fasste es treffend zusammen:

„Schöne Arbeit. So schaffen wir ein positives Image für den Tourismus in Pattaya.“