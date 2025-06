Pattaya jenseits der Walking Street – Viele sagen, die besten Zeiten der Stadt sind woanders

PATTAYA, Thailand – Einst das pulsierende Herz des Nachtlebens in Pattaya, verliert die Walking Street bei Langzeitbesuchern und erfahrenen Touristen zunehmend an Bedeutung. Zwar zieht sie immer noch Erstbesucher an, die von Neonlichtern und dröhnendem Bass fasziniert sind, doch viele sind der Meinung, dass sich das Szene verändert hat – und zwar nicht zum Besseren.

„Europäer in Pattaya brauchen die Walking Street nicht, um das Leben zu genießen – zu laut, zu teuer, zu viel Bollywood“, sagte ein häufiger Besucher. Dieses Gefühl spiegelt sich in Online-Foren und Gesprächen in Bars wider, besonders bei älteren Expats, die sich an eine ganz andere Zeit erinnern.







„Vor zwanzig Jahren habe ich jede Nacht in der Walking Street verbracht. Es war ein großartiger Ort“, erinnert sich ein nostalgischer Expat. „Elefanten liefen die Straße hoch und runter, es gab tolle Bierbars und Agogos mit schönen jungen Mädchen ohne Tattoos oder Silikon, die nicht dachten, sie seien Supermodels. Heute gehe ich nie mehr hin.“



Viele bevorzugen inzwischen entspanntere und erschwinglichere Gegenden wie Soi Buakhao, Tree Town und das Metro-Komplex – Bereiche, die noch den klassischen Pattaya-Flair bieten, aber ohne den übertriebenen Trubel. „Metro, Tree Town und Buakhao sind besser“, sagt ein Expat. „Das ist sicherlich das, was der Walking Street früher am nächsten kommt.“

Mit der Expansion und Diversifizierung Pattayas sagen manche, es sei an der Zeit, die Walking Street nicht mehr als Muss zu betrachten. Vielleicht muss man gar nicht mehr dorthin – es sei denn, man jagt noch den Geistern der Vergangenheit nach.