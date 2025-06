Visa-Runners und Grenzgänger nach Kambodscha betroffen durch Ausrufung des Kriegsrechts

PATTAYA, Thailand – Die meisten thailändisch-kambodschanischen Grenzübergänge sind weiterhin geöffnet oder teilweise geöffnet, doch Reise- und Visa-Agenturen melden unvermeidliche Störungen und Verzögerungen. Mit Verweis auf das Kriegsrecht von 1914 hat General Pana Klaewplodthunk, der Kommandeur der thailändischen Armee, den regionalen Armeeeinheiten die volle Autorität übertragen, die Kontrolle der Grenzposten in sieben Provinzen und derzeit 16 Übergangspunkten fallweise zu regeln. Dies bedeutet, dass Militärbefehle in den betroffenen Grenzgebieten Vorrang vor zivilen Gesetzen haben. Die Armee kann bei Bedarf Grenzübergänge ohne Zustimmung ziviler Behörden ganz oder teilweise schließen.







Obwohl Kriegsrecht in Thailand meist mit Militärputschen assoziiert wird, gibt es mehrere Präzedenzfälle für eine rein regionale Anwendung in Sicherheitsnotfällen. Beispielsweise wurde es mehrfach in den drei südlichen Provinzen mit einer muslimischen Sezessionsbewegung verhängt. National wurde das Kriegsrecht zuletzt von General Prayut Chan-o-cha 48 Stunden vor dem friedlichen Putsch 2014 ausgerufen.

Einige Grenzübergänge auf thailändischer Seite haben ihre Öffnungszeiten eingeschränkt, beispielsweise von 8 bis 16 Uhr statt wie bisher von 6 bis 18 Uhr. Dazu gehören die beliebten Übergänge Aranyprathet-Poipet und Pong Nam Ron (Hot Water Spring) in der Provinz Chanthaburi, die bei Besuchern aus Pattaya beliebt sind. Aktuelle Berichte besagen, dass ausländische Touristen nicht belästigt werden, jedoch sich bei den Kontrollen von thailändischen Staatsbürgern und kambodschanischen Händlern lange Warteschlangen gebildet haben.



Im Osten, in der Provinz Trat, öffnet der Grenzübergang Hat Lek auf thailändischer Seite erst um 8 Uhr, eine Stunde später als auf kambodschanischer Seite. An einigen Übergängen sind Lastwagen mit sechs Rädern verboten, und Thais, die Casinos besuchen wollen, werden „entmutigt“. Es gibt Berichte, dass kleinere Grenzposten in Trat und Ubon Ratchathani nur morgens für zwei bis drei Tage pro Woche geöffnet sind. Besonders sensibel ist das umstrittene nördliche Grenzdreieck (Emerald Triangle), wo vor kurzem ein kambodschanischer Soldat bei einem Schusswechsel ums Leben kam.

Manche Ausländer nutzen derzeit die Landgrenzen zwischen Thailand und Laos oder Malaysia, die nicht betroffen sind, obwohl dort ein stärkeres Verkehrsaufkommen herrscht. Andere reisen mit dem Flugzeug. Diejenigen, die weiterhin die kambodschanischen Grenzübergänge nutzen, werden von thailändischen Visa-Agenturen mit Minibussen für eine tagesgleiche Abwicklung beraten. Khun Veerut, Betreiber einer Minibus-Flotte in Pattaya, erklärte: „Glauben Sie mir, wir verschwenden weder unsere noch Ihre Zeit, wenn wir uns nicht sicher sind, dass der Grenzübergang die Kunden effizient abfertigen kann.“



Die Lage an der Grenze bleibt komplex. China und Malaysia haben sich als Vermittler in dem seit 20 Jahren schwelenden Konflikt angeboten, während ASEAN theoretisch Mechanismen zur Lösung innerer Streitigkeiten ihrer Mitglieder hat. Kambodscha möchte den Streit vor ein internationales Schiedsgericht bringen, während Thailand direkte Verhandlungen bevorzugt. Das grundlegende Problem ist, dass beide Seiten unterschiedliche Karten vorlegen, die auf vagen kolonialen Verträgen von vor über 100 Jahren basieren.