Pattaya verschärft Ordnung mit Strandkontrollen, Räumungen und neuer Parkregel auf Phra Tamnak Road

PATTAYA, Thailand – Vizebürgermeister Wuttisak Rermkijjakan leitete eine Sitzung der Verwaltungsabteilung im Rathaus Pattaya, an der Führungskräfte aus den Bereichen Politik und Planung der kommunalen Vollzugsabteilung, Sicherheitsbeamte sowie Polizeivertreter der Stationen Banglamung, Pattaya City und Nongprue teilnahmen.

Im Mittelpunkt der Sitzung stand der Fortschritt verschiedener Durchsetzungseinsätze, darunter der anhaltende Kampf gegen den illegalen Verkauf von Kratom-Getränken sowie nicht genehmigte Vermietungen von Liegestühlen und Strandmatten am Jomtien Beach. Stadtbeamte patrouillieren täglich von Mitternacht bis 7 Uhr morgens, besonders vor dem The Now Hotel, um diese Verstöße zu unterbinden.







Am sogenannten „Hidden Beach“ in Naklua Soi 18 hat die Stadtverwaltung 12 Geschäftsbetreibern förmliche Räumungsbescheide zugestellt. Diese müssen ihre Geschäfte bis spätestens 8. Juni schließen und das Gelände räumen. Bei Nichtbefolgung wird die Stadt deren Equipment ohne Ausnahme entfernen, um öffentliche Flächen für Einheimische und Touristen zurückzugewinnen.

Die Sitzung thematisierte zudem Verkehrsfragen im Hinblick auf die Schulöffnung. Aufgrund begrenzter personeller Ressourcen wird die Stadt die drei Polizeistationen um Unterstützung bei der Verkehrslenkung vor Schulen in der Zeit von 7 bis 8 Uhr morgens bitten, um die Sicherheit von Schülern, Eltern und Passanten zu gewährleisten.



Darüber hinaus kündigte Vizebürgermeister Wuttisak verstärkte Maßnahmen zur Regulierung des Parkens auf der Walking Street an, insbesondere in den Sois 14, 15 und 16. Es werden klare Markierungen für erlaubte und verbotene Parkzonen aufgemalt, begleitet von enger Abstimmung mit der Polizei, um Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden. Ein Feuerwehrfahrzeug wird am Bali Hai Pier stationiert, um bei Brandnotfällen schnell eingreifen zu können.



Das Pilotprojekt zur ungeraden-geraden Parkregelung auf der South Pattaya Road hat sich als erfolgreich erwiesen. Die „Sie parken, wir blockieren; Sie blockieren, wir abschleppen“-Politik wird unter Berücksichtigung der kommunalen Verordnungen und des Straßenverkehrsgesetzes strikt durchgesetzt. Aufgrund dieses Erfolgs soll das System bald auch auf der Phra Tamnak Road eingeführt werden, um Staus zu verringern und die städtische Ordnung zu verbessern. Das übergeordnete Ziel der Maßnahmen ist es, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen, den Verkehrsfluss zu erleichtern und öffentliche Flächen zurückzugewinnen – damit Pattaya als gut organisierte, touristfreundliche Stadt wahrgenommen wird.