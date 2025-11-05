Pattaya verbietet Krathongs im Meer, Feuerwerk und Himmelslaternen am 5. November

PATTAYA, Thailand – Vizebürgermeister Wuttisak Rermkijakarn leitete im Rathaus von Pattaya eine Koordinierungssitzung zur Vorbereitung des Loy Krathong Festivals 2025, das am Mittwoch, dem 5. November, gefeiert wird. An dem Treffen nahmen Stadtbeamte, Abteilungsleiter und Vertreter relevanter Behörden teil, um reibungslose, sichere und umweltfreundliche Feierlichkeiten in der gesamten Stadt zu gewährleisten.



Jedes Jahr strömen zahlreiche Einwohner und Touristen an Strände, Piers und Kanäle, um ihre Krathongs schwimmen zu lassen und die festliche Atmosphäre zu genießen. Viele Hotels, Restaurants und Unterhaltungseinrichtungen veranstalten eigene Feierlichkeiten. Doch die Stadtverwaltung äußerte Besorgnis über riskante Praktiken wie das Zünden von Feuerwerk, das Steigenlassen von Himmelslaternen und das Aussetzen von Krathongs im Meer – allesamt Gefahren für Sicherheit und Umwelt.

Um ein sicheres und fröhliches Fest zu garantieren, hat Pattaya umfassende Sicherheitsmaßnahmen zu Land und zu Wasser eingeführt und die Verkehrslenkung verstärkt. Rettungsteams, Polizeikräfte und Freiwillige werden entlang von Pattaya Beach, Jomtien Beach und am Bali Hai Pier stationiert, um den Besucherinnen und Besuchern während der gesamten Nacht Hilfe und Sicherheit zu bieten.







Zudem intensiviert die Stadt ihre Umweltkampagne unter dem Motto „No Krathong in the Sea“. Bürger und Touristen werden aufgerufen, ihre Krathongs ausschließlich in ausgewiesenen Binnengewässern auszusetzen und umweltfreundliche, biologisch abbaubare Materialien zu verwenden.

Vizebürgermeister Wuttisak betonte, dass das Loy Krathong Festival nicht nur ein geschätztes kulturelles Erbe Thailands sei, sondern auch eine Gelegenheit, Pattayas Engagement für Sicherheit, Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Tourismus zu zeigen.

„Wir möchten, dass alle das Loy Krathong Fest genießen und gleichzeitig helfen, unsere Meeresumwelt zu schützen. Ein sicheres, schönes und grünes Fest ist etwas, auf das wir gemeinsam stolz sein können“, sagte er.



































