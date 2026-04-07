Pattaya unter Druck: Strandbetreiber kämpfen um Auslastung angesichts wachsender Konkurrenz

PATTAYA, Thailand – Mit dem näher rückenden Beginn der Tourismussaison wächst bei den Strandbetreibern in Pattaya die Sorge über rückläufige Besucherzahlen und zunehmenden Wettbewerb. Branchenvertreter warnen, dass eine hohe Auslastung der Strandliegen zunehmend entscheidend für das wirtschaftliche Überleben wird.

Lokale Anbieter betonen, dass die Belegung der Liegestühle ein zentraler Indikator für die wirtschaftliche Lage entlang der Küste sei. Viele kleinere Betreiber sind stark von den täglichen Ausgaben der Besucher abhängig, um steigende Kosten und unsichere Nachfrage auszugleichen.







Stimmen aus der Branche warnen, dass ein anhaltender Rückgang der Touristenzahlen weitreichende Folgen haben könnte. Die Auswirkungen würden sich nicht nur auf einzelne Betriebe beschränken, sondern könnten das gesamte touristische Ökosystem treffen – einschließlich traditioneller Strandgeschäfte, die auf einen stabilen saisonalen Besucherstrom angewiesen sind.





Besonders groß ist die Sorge vor schwachen Besucherzahlen während des Songkran-Festes, das üblicherweise zu den umsatzstärksten Zeiten des Jahres zählt. Eine geringere Beteiligung in diesem Zeitraum könnte sich erheblich auf Einnahmen und die saisonale Erholung auswirken.

Trotz der Herausforderungen zeigen sich viele Unternehmen vorsichtig optimistisch. Festivals, Werbekampagnen und ein steigendes Vertrauen in den Tourismus könnten dazu beitragen, Pattayas Strände auch in der kommenden Hochsaison lebendig zu halten.



































