Glühende Nachmittagssonne über Pattaya Beach bringt Höchstwerte an der Küste

PATTAYA, Thailand – Mit dem Beginn der Tourismussaison zeigt sich das Wetter in Pattaya als Mischung aus intensiver Hitze und gelegentlichem Gewitterrisiko. Die Temperaturen steigen weiter an, während in den kommenden Tagen vereinzelt Schauer möglich sind.

Die Sommerhitze hat sich bereits über der Ostküste festgesetzt und lässt die Tageshöchstwerte auf niedrige bis mittlere 30 Grad Celsius ansteigen. Damit ist der Höhepunkt der heißen Jahreszeit erreicht. Die starke Nachmittagssonne sorgt für warme, trockene Bedingungen entlang der Küste, die von vielen Besuchern weiterhin geschätzt werden. Gleichzeitig warnen Meteorologen vor möglichen lokalen Gewittern am Nachmittag oder Abend, ausgelöst durch instabile Luftmassen über der Region.







Lokale Wetterprognosen deuten darauf hin, dass Pattaya überwiegend sonniges Wetter mit nur geringen Niederschlägen erleben wird. Dennoch sind kurze, heftige Regenschauer möglich, insbesondere wenn die Hitze weiter zunimmt. Einwohner und Touristen werden daher gebeten, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, längere Aufenthalte in der prallen Nachmittagssonne zu vermeiden und auf plötzliche Wetteränderungen vorbereitet zu sein.

Zu den Sicherheitsempfehlungen für Besucher gehört es, während der stärksten Sonnenstunden zwischen Mittag und Nachmittag Schatten oder klimatisierte Räume aufzusuchen, leichte und atmungsaktive Kleidung zu tragen, Sonnenschutz wie Hüte und Sonnencreme zu verwenden sowie ausreichend Wasser zu trinken, um hitzebedingten Beschwerden vorzubeugen.



Die Kombination aus Hitze und möglicher Gewitterbildung spiegelt das tropische Wechselklima Pattayas wider. Der April gilt traditionell als der heißeste Monat, bevor später im Jahr feuchtere und wechselhaftere Wetterlagen sowie die Monsunzeit einsetzen.

Trotz der hohen Temperaturen und möglicher Wetterumschwünge können Strandbesucher und Outdoor-Touristen weiterhin viele Angebote Pattayas genießen – allerdings mit Vorsicht während der heißesten Nachmittagsstunden.



































