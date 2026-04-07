Thailand Travel Mart Plus 2026 bringt 800 internationale Einkäufer und Anbieter nach Pattaya

PATTAYA, Thailand – Mehr als 400 thailändische Anbieter und 400 internationale Einkäufer aus über 50 Ländern werden zur Thailand Travel Mart Plus 2026 (TTM+) in Chonburi erwartet. Die Tourism Authority of Thailand rechnet mit rund 11.000 Geschäftsterminen. Die starke Beteiligung unterstreicht das internationale Vertrauen in Thailand als sicheres und hochwertiges Reiseziel und bestätigt die Rolle der Veranstaltung als wichtigste B2B-Plattform des Landes zur Förderung von Tourismuspartnerschaften und Investitionen.







Die 23. Ausgabe der TTM+ findet vom 10. bis 12. Juni 2026 im NICE Pattaya Convention and Exhibition Center in Pattaya statt und stärkt die Position Thailands als führendes Ziel für internationale Geschäftsveranstaltungen. Die Messe dient weiterhin als zentrale Plattform, um globale Einkäufer mit der Vielfalt des thailändischen Tourismusangebots zu vernetzen, und wird voraussichtlich erhebliche wirtschaftliche Impulse für Unternehmen, Gemeinden und Lieferketten im ganzen Land bringen.

Laut TAT-Gouverneurin Thapanee Kiatphaibool steht die diesjährige Ausgabe unter dem Motto „Healing is the New Luxury“. Im Fokus steht der Wellnesstourismus in allen fünf Regionen Thailands, mit besonderem Augenmerk auf Qualitätstourismus, Wohlbefinden und nachhaltiges Wachstum. Das Programm umfasst Produktpräsentationen, kuratierte Networking-Sessions, Business-Matching-Aktivitäten, Präsentationen zur Entwicklung des Thailand-Tourismus sowie TTM-Talks zu medizinischem und Wellness-Tourismus, Innovationen und globalen Reisetrends.



Als Gastgeberprovinz präsentiert Chon Buri – eine wichtige Küstenregion rund 80 Kilometer von Bangkok entfernt – eine breite Palette touristischer Erlebnisse, von etablierten Destinationen bis hin zu aufstrebenden Regionen. Kulturelle Darbietungen, lokales Kunsthandwerk und naturbasierte Aktivitäten stehen ebenso im Mittelpunkt wie Vor- und Nachprogramme, darunter Golf, Yachting und gemeindebasierter Tourismus. Ziel ist es, den Reiseverkehr stärker über das gesamte Land zu verteilen. (PRD)



































