Pattaya treibt Jomtien-Strandmodernisierung voran – gemischte Reaktionen aus der Bevölkerung

PATTAYA, Thailand – Die lang erwarteten Verbesserungen am Jomtien-Strand nehmen Gestalt an: Neue Gehwege, erweiterte Beleuchtung und Parkmöglichkeiten für über 700 Fahrzeuge sind derzeit in Arbeit. Die Behörden gehen zudem chronischen Überschwemmungen an den Stränden mit größeren Abflussrohren und Rückhaltebecken entgegen, um Regenwasser besser zu managen.



Die Bewohner begrüßen die Modernisierungen, äußern jedoch gemischte Meinungen zu den laufenden Arbeiten. Während einige die breiteren und saubereren Wege loben und den Schatten der tropischen Mandeln schätzen, machen andere auf weiterhin bestehende Entwässerungsprobleme, freiliegende Stromleitungen und Verkehrschaos durch schlecht organisierte Einbahnstraßen aufmerksam.



„Ich sitze gern unter den tropischen Mandelbäumen; es ist frisch und schattig“, sagte ein Anwohner. Ein anderer warnte: „Der Strand sieht schön aus, aber schwarzes Wasser fließt noch ins Meer – es sollten Sedimentfallen installiert werden, bevor das Wasser abgeleitet wird.“

Die öffentliche Kritik erstreckt sich auch auf Parkplätze und Straßenverkehr. Einige bemängeln Staus, illegal belegte Flächen und unsichere Bedingungen bei Regen. Zudem wurden zusätzliche Schattenplätze, eine bessere Verkehrsorganisation und unterirdische Stromleitungen gefordert.





Trotz der Bedenken betonten die lokalen Behörden, dass die Modernisierungen darauf abzielen, einen attraktiveren und funktionalen Strandbereich für Bewohner und Besucher zu schaffen. Die Arbeiten werden abschnittsweise fortgesetzt, wobei weitere Maßnahmen zur Überschwemmungsbekämpfung und landschaftliche Verbesserungen geplant sind.



































