Pattaya steigt in die höchste Sicherheitsstufe der USA auf und richtet sich auf zahlungskräftige Touristen aus

PATTAYA, Thailand – Pattaya hat sich als einer der sichersten und gastfreundlichsten Touristenorte Thailands etabliert und wurde nun offiziell durch das aktuelle Travel Advisory des US-Außenministeriums gewürdigt. In dem am 9. Juni veröffentlichten und am 16. Juni öffentlich gemachten Bericht wurde Thailand in die Kategorie Level 1: Normale Vorsichtsmaßnahmen hochgestuft – die höchste Sicherheitsstufe im US-System, auf einer Stufe mit Reisezielen wie Japan, Australien, Kanada und Singapur.

Diese Bewertung unterstreicht Thailands hohe Sicherheitsstandards und seine Bereitschaft, internationale Besucher willkommen zu heißen. Für Pattaya – eine Stadt, die stark vom globalen Tourismus abhängt – kommt die Einstufung genau zur richtigen Zeit und stärkt das Vertrauen in ihre Infrastruktur und Gastfreundlichkeit.







Vertreter der Stadt und lokale Unternehmer begrüßten die Nachricht. „Pattaya hat hart daran gearbeitet, internationale Sicherheitsstandards einzuhalten. Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement und wird helfen, mehr Langstreckenreisende mit hoher Ausgabebereitschaft anzuziehen“, erklärte ein Sprecher des städtischen Tourismusbüros.

Während die südlichen Provinzen Yala, Pattani und Narathiwat weiterhin mit Level 2: Erhöhte Vorsicht eingestuft sind, gelten beliebte Ziele wie Bangkok, Chiang Mai, Phuket und Pattaya laut internationalen Richtlinien als sichere Reiseorte.

Die Hochstufung ist auch das Ergebnis nationaler touristischer Initiativen, darunter:

Touristen-Hilfszentren mit mehrsprachiger Unterstützung

Entschädigungsprogramme für ausländische Besucher bei Zwischenfällen

Spezielle Tourismusgerichte für schnelle rechtliche Hilfe bei Streitfällen oder Notfällen

Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass sich sowohl neue als auch wiederkehrende Gäste in Thailand sicher fühlen können.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) wertet die Entscheidung als klares Vertrauenssignal der internationalen Gemeinschaft. Insbesondere bei US-amerikanischen Reisenden soll das neue Advisory zu einer verstärkten Nachfrage führen – mit positiven Effekten für Hotels, Gastronomie, Einzelhandel und Verkehr.

Für Pattaya, das für sein Nachtleben, seine Strände und Veranstaltungen bekannt ist, bedeutet die Hochstufung einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Erholung nach der Pandemie.

„Das ist nicht nur ein Sicherheitsabzeichen – es ist ein grünes Licht für Pattayas Aufschwung“, sagte ein lokaler Hotelbetreiber. „Reisende können nun mit noch mehr Vertrauen kommen.“





Tourismusminister Sorawong Thiengthong dankte der US-Regierung für die Anerkennung thailändischer Sicherheits- und Gastfreundlichkeitsstandards. „Das ist eine großartige Nachricht für den thailändischen Tourismus“, so der Minister. „Diese Einstufung stärkt das weltweite Vertrauen in Thailand als Reiseziel erheblich.“

Er fügte hinzu: „Das neue Reisehinweis ist nicht nur ein Impuls für das Vertrauen der Reisenden, sondern auch ein starkes Signal für unsere Tourismuswirtschaft. Es schafft Arbeitsplätze, belebt die lokale Wirtschaft und positioniert Thailand weltweit als Qualitätsdestination.“