Pattaya steht vor kühlerem Wetter und starken Winden, während im Süden Thailands weiter Regen fällt

PATTAYA, Thailand – Das Thailändische Meteorologische Amt warnt, dass Oberthailand, einschließlich Pattaya, in den kommenden Tagen mit unbeständigem Wetter, kühleren Temperaturen und starken Winden rechnen muss. Vom 19. bis 20. November wird eine neue Kaltluftwelle aus China die Temperaturen in Pattaya um 1–3 Grad Celsius senken. Die Tageshöchstwerte werden voraussichtlich bei 28–30°C liegen, während die nächtlichen Tiefstwerte auf 20–22°C fallen können.



Für Pattaya und die umliegende Provinz Chonburi besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 40 Prozent. In den südlichen Landesteilen hingegen wird aufgrund der sich verstärkenden nordöstlichen Monsunwinde mit starkem bis sehr starkem Regen gerechnet. Die Behörden raten Bürgern zu besonderer Vorsicht und warnen Fischer, vor allem in Gewittergebieten, umsichtig zu navigieren, da die Wellenhöhe im Golf von Thailand und in der nördlichen Andamanensee bis zu 2 Meter oder mehr erreichen kann.







Auch Landwirte werden aufgefordert, sich auf mögliche Schäden durch starke Winde und heftige Niederschläge vorzubereiten. Anwohner sollten sich warm anziehen und die aktuellen Wetterberichte aufmerksam verfolgen, da die Bedingungen weiterhin wechselhaft bleiben.



































