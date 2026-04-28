Pattaya setzt auf Smart Tourism: Partnerschaft mit TAGTHAi für einheitliche digitale Reiseplattform

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat eine Partnerschaft mit dem Technologieanbieter TAGTHAi geschlossen, um eine integrierte digitale Tourismusplattform zu entwickeln und damit ihren Wandel zur Smart Tourism City weiter voranzutreiben.

Bürgermeister Poramet Ngampichet erklärte, dass die Zusammenarbeit darauf abzielt, Reisen in Pattaya sowohl für thailändische als auch internationale Besucher komfortabler, zugänglicher und kosteneffizienter zu gestalten. Über eine zentrale Plattform sollen Touristen künftig Unterkünfte, Restaurants, Sehenswürdigkeiten sowie touristische Aktivitäten der Stadt gebündelt abrufen können.







Ein zentrales Element der Initiative ist die Einführung von QR-Code-Zahlungen über „TAGTHAi Easy Pay“. Dieses System ermöglicht es Besuchern, bei einer Vielzahl von Anbietern – von kleinen lokalen Geschäften bis hin zu großen Einzelhändlern – bargeldlos zu bezahlen. Behörden erwarten, dass dies nicht nur den Komfort erhöht, sondern auch lokale Unternehmen stärkt und touristische Kampagnen gezielter unterstützt.



Der Bürgermeister betonte zudem, dass das Projekt zur wirtschaftlichen Belebung des Tourismussektors beitragen und Pattayas Wettbewerbsfähigkeit als Reiseziel weiter ausbauen wird. Die zuständigen städtischen Behörden wurden angewiesen, die Details sowie den rechtlichen Rahmen des geplanten Memorandum of Understanding (MOU) zu prüfen, um eine reibungslose Unterzeichnung noch vor Ende der laufenden Amtszeit zu gewährleisten.

Die Partnerschaft ist Teil einer langfristigen Strategie Pattayas, sich als Smart Tourism City mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum zu etablieren und dabei dauerhafte wirtschaftliche Vorteile für die Stadt zu schaffen.

















































